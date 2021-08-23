Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
10:07 23.08.2021

Спрос на новостройки в России превысил допандемийный уровень

Спрос на новостройки в России за первые шесть месяцев нынешнего года превысил допандемийный уровень. По данным Росреестра и оценке ДОМ.РФ, в первом полугодии граждане заключили 409 тысяч договоров участия в долевом строительстве - на 53% больше аналогичного показателя 2020 года и на 6% больше, чем в начале 2019 года.

В Заполярье за полгода не продали ни одной квартиры в новостройках

Прирост сделок обеспечила ипотека, отмечают в ДОМ.РФ. Количество таких сделок выросло до 241 тысячи, что более чем на 50% превышает количество сделок с ипотекой на первичном рынке в начале 2019 года.

"Повышение доступности ипотеки позволило россиянам реализовать отложенный спрос на жилье. Помимо низких рыночных ставок, этому способствовали разнообразные программы господдержки, направленные преимущественно на первичный рынок", - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

В общей сложности с помощью ипотеки в январе-июне приобретено 60% всех квартир в строящихся домах. В рамках льготной ипотеки на новостройки в первом полугодии было оформлено 211 тысяч кредитов, в рамках "Семейной ипотеки" - еще 32 тысячи, по "Дальневосточной ипотеке" - более 7 тысяч.

Рынок вторичного жилья также показал в первом полугодии рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на 11% (до 1,2 млн сделок). И здесь главным фактором стала ипотека, с помощью которой заключено 562 тысячи сделок. Доля ипотечных сделок на регулярном рынке в первом полугодии выросла до 46% (с 35% в первом полугодии 2019 года).

Всего, по оценке ДОМ.РФ, за первое полугодие 2021 года физические лица заключили 1,6 млн сделок с жильем (+10% к первому полугодию 2019 года), в том числе 800 тысяч - с ипотекой.

Сейчас читают

12.08.2021

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Более половины квартир в стране подверглось самовольной перепланировке. сообщили в Росреестре. Сегодня закон требует от владельцев такого жилья привести его в соответствие с нормами. Тем временем омичи продолжают массово нарушать нормы. Чем это грозит и как с этим бороться - в материале "РГ"

Жилая недвижимость
11.08.2021

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Молодые семьи могут получить социальные выплаты для решения жилищной проблемы, например, купить квартиру или построить дом. Ограничены они лишь несколькими условиями, рассказала "РГ" адвокат Наталья Костюченко

Земля
09.08.2021

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Минстрой подготовил проект постановления, которым устанавливается возможность подключения коммуникаций без оформленных на земельный участок прав. В документе отмечается, в каких случаях бумаги на участок не потребуются