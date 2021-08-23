Спрос на новостройки в России превысил допандемийный уровень

Спрос на новостройки в России за первые шесть месяцев нынешнего года превысил допандемийный уровень. По данным Росреестра и оценке ДОМ.РФ, в первом полугодии граждане заключили 409 тысяч договоров участия в долевом строительстве - на 53% больше аналогичного показателя 2020 года и на 6% больше, чем в начале 2019 года.

Прирост сделок обеспечила ипотека, отмечают в ДОМ.РФ. Количество таких сделок выросло до 241 тысячи, что более чем на 50% превышает количество сделок с ипотекой на первичном рынке в начале 2019 года.

"Повышение доступности ипотеки позволило россиянам реализовать отложенный спрос на жилье. Помимо низких рыночных ставок, этому способствовали разнообразные программы господдержки, направленные преимущественно на первичный рынок", - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

В общей сложности с помощью ипотеки в январе-июне приобретено 60% всех квартир в строящихся домах. В рамках льготной ипотеки на новостройки в первом полугодии было оформлено 211 тысяч кредитов, в рамках "Семейной ипотеки" - еще 32 тысячи, по "Дальневосточной ипотеке" - более 7 тысяч.

Рынок вторичного жилья также показал в первом полугодии рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на 11% (до 1,2 млн сделок). И здесь главным фактором стала ипотека, с помощью которой заключено 562 тысячи сделок. Доля ипотечных сделок на регулярном рынке в первом полугодии выросла до 46% (с 35% в первом полугодии 2019 года).

Всего, по оценке ДОМ.РФ, за первое полугодие 2021 года физические лица заключили 1,6 млн сделок с жильем (+10% к первому полугодию 2019 года), в том числе 800 тысяч - с ипотекой.