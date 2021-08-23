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23.08.2021 20:24
Рубрика: В мире

США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек

Текст: Константин Волков

За минувшие сутки США вывезли из Кабула более 16 тысяч человек, заявил 23 августа представитель Минобороны США Хэнк Тэйлор, выступая на брифинге.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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По его словам, для этого пришлось привлечь 18 самолетов шести коммерческих авиаперевозчиков. Всего для перевозки такого количества людей потребовалось 25 самолетов С-17, три С-130 и 61 военный рейс.

С конца июля, отметил Тэйлор, США эвакуировали из Афганистана 42 тысячи человек, причем 37 тысяч вывезены после 14 августа.

Самолеты США доставляют эвакуированных в основном в Доху, Исламабад и Ташкент. Оттуда их должны доставлять в специальные лагеря, которые находятся в Албании (лагерь на 450 человек), Косово, Северной Македонии (на 300 человек), Катаре, Уганде (на 2 тысячи человек), Колумбии, а также Кувейте, который оговорил, что пропустит не более 5 тысяч беженцев через свою территорию. Кроме того, Таджикистан в июле заявил о готовности принять у себя 100 тысяч человек, но, вероятно, речь идет в первую очередь об афганских таджиках, многие из которых сейчас воюют с талибами (организация запрещена в РФ) в Панджшерском ущелье.

В этих лагерях беженцы будут ждать разрешения на въезд в те государства, где они хотели бы попросить убежища.

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