США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек

За минувшие сутки США вывезли из Кабула более 16 тысяч человек, заявил 23 августа представитель Минобороны США Хэнк Тэйлор, выступая на брифинге.

По его словам, для этого пришлось привлечь 18 самолетов шести коммерческих авиаперевозчиков. Всего для перевозки такого количества людей потребовалось 25 самолетов С-17, три С-130 и 61 военный рейс.

С конца июля, отметил Тэйлор, США эвакуировали из Афганистана 42 тысячи человек, причем 37 тысяч вывезены после 14 августа.

Самолеты США доставляют эвакуированных в основном в Доху, Исламабад и Ташкент. Оттуда их должны доставлять в специальные лагеря, которые находятся в Албании (лагерь на 450 человек), Косово, Северной Македонии (на 300 человек), Катаре, Уганде (на 2 тысячи человек), Колумбии, а также Кувейте, который оговорил, что пропустит не более 5 тысяч беженцев через свою территорию. Кроме того, Таджикистан в июле заявил о готовности принять у себя 100 тысяч человек, но, вероятно, речь идет в первую очередь об афганских таджиках, многие из которых сейчас воюют с талибами (организация запрещена в РФ) в Панджшерском ущелье.

В этих лагерях беженцы будут ждать разрешения на въезд в те государства, где они хотели бы попросить убежища.