Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере

Движение "Талибан" (запрещено в России) взяло в осаду силы сопротивления в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщил представитель движения Забихулла Муджахид.

Он написал в Twitter, что талибы заняли позиции недалеко от Панджшера. При этом он отметил, что они настроены на мирное урегулирование и переговоры.

Ранее стало известно, что остатки подразделений национальной армии Афганистана, лояльные свергнутому правительству страны, сосредоточились в провинции Панджшер и готовятся дать отпор "Талибану". Лидером сопротивления выступает Ахмад Масуд - сын влиятельного в прошлом лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда, который был убит талибами в 2001 году.