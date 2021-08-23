Тренажер по сборке космических ракет представили на форуме "Армия-2021"

Военно-космическая академия имени Можайского презентовала на форуме "Армия-2021" необычный тренажер, предназначенный для обучения курсантов сборке ракет-носителей. Он представляет собой виртуальный монтажно-испытательный корпус космодрома "Плесецк".

"В тренажере реализован режим работы с очками виртуальной реальности. Его основная особенность заключается в глубокой проработке в трехмерной сцены большого количества элементов технологического оборудования, которые используются в реальном испытательном зале на космодроме "Плесецк".

На этом тренажере ракету собирают с самой первой стадии - с момента поставки с завода изготовителя на космодром блоков носителя. И так - до финальной стадии: в данном случае это готовая к вывозу на стартовый комплекс полностью собранная, проверенная и испытанная ракета", - рассказал представитель военного ведомства. Важно, что во время работы на виртуальном тренажере курсанты отрабатывают навыки проведения технологических операций в составе боевого расчета. "В своей деятельности они используют штатную документацию, такую же, как и на космодроме. Все максимально привязано к практической деятельности в будущем", - уточнили в Минобороны РФ.

Виртуальный тренажерный комплекс адаптирован для проведения различных видов занятий, а также для контроля и оценки знаний обучаемых. Уже сегодня на тренажере можно выработать навыки сборки ракет-носителей "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в". "Планируется в дальнейшем развить тренажерный комплекс в так называемый виртуальный космодром, дополнить учебный модуль еще и подготовкой на стартовом комплексе вплоть до пуска", - сказал представитель министерства.

Кроме того, в дальнейшем в системе тренажера будет расширена и номенклатура изучаемых курсантами носителей - в этот список добавят семейство ракет "Ангара".