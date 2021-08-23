Тринадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа

По ТВ на этой неделе - программы и фильмы, связанные с именами Натальи Гундаревой, Маргариты Тереховой, Фаины Раневской, Георгия Данелии и других выдающихся деятелей культуры. Это, в основном повторы, связанные с датами, тем не менее, перед новым сезоном, неплохо бы посмотреть и сравнить - как было и как стало.

Зато современные российские фильмы и сериалы пользуются спросом. Например, их вовсю покупают зарубежные стриминговые сервисы. Так, на прошлой неделе стало известно, что контент ВГТРК приобрели и Amazon (в частности, такие сериалы канала "Россия 1", как "Кровавая барыня", "Грозный", "Оптимисты. Карибский сезон" и другие), и ведущий испаноязычный потоковый сервис на территории Латинской Америки VIX. Второй более чем в 40 странах покажет исторические драмы "Екатерина", "София", "Анна Каренина", а также остросюжетные фильмы из цикла "Позывной "Стая". И такие факты не единичны - в отношении других производителей контента - тоже. Так что стимул снимать и зарабатывать на этом есть. Но и смотреть, и сравнивать - тоже.

1. Фильмы и программы, приуроченные ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Популярные фильмы 1960 - 1990-х смотрите на телеканале "Россия - Культура". 23 августа в 20:45 - "Шумный день" (Мосфильм, 1960). Режиссеры Георгий Натансон, Анатолий Эфрос. По мотивам пьесы Виктора Розова "В поисках радости". 24 августа в 20:45 - "Наш дом" (Мосфильм, 1965). Режиссер Василий Пронин. 25 августа в 20:45 - "9 дней одного года" (Мосфильм, 1961). Режиссер Михаил Ромм. 26 августа в 20:45 "По главной улице с оркестром" (Мосфильм, 1986). Режиссер Петр Тодоровский. 27 августа в 21:35 - "Раба любви" (Мосфильм, 1975). Режиссер Никита Михалков. 27 августа в 23:30 - "Десять лет без права переписки" (1990). Режиссер Владимир Наумов.

Кадр из фильма "Шумный день" Фото: Канал Культура

2. Документальный фильм Николая Сванидзе "Гетто". На канале "Россия 1", 29 августа в 01:30. Гетто в Варшаве, Лодзи, Вильнюсе, Минске, Витебске, Терезине и в Царском Селе... Фильм основан на воспоминаниях выживших, дневниках погибших, архивных материалах.

3. Сериал "Водоворот". На канале "Россия 1", с 23 августа в 21:20. Главное - не перепутать его с одноименным оригинальным сериалом, который выходил в онлайн-кинотеатре КиноПоиск. Новый проект - остросюжетная мелодрама. История о том, как пара влюбленных Мила и Михаил переезжают из Москвы в маленький город. Мила устраивается пресс-секретарем в местный яхт-клуб, но на новой работе попадает в водоворот неожиданных событий. Они связаны с самой влиятельной семьей города - Калининых. Один из них - владелец яхт-клуба Руслан - недавно потерял любимую жену. Несчастный случай на яхте окончательно подрывает имидж компании. Миле предстоит трудная задача - не только спасти репутацию бизнеса, но и распутать клубок семейных тайн... В ролях: Ольга Гришина, Петр Рыков, Сергей Шаталов, Анна Легчилова, Анатолий Котенев, Александр Кобзарь и другие.

Кадр из сериала "Водоворот". Фото: Телеканал "Россия"

4. Специальный концерт Венского филармонического оркестра к юбилею Риккардо Мути. На канале "Россия-Культура", 29 августа в 21:30. 28 июля исполнилось 80 лет выдающемуся дирижеру нашего времени. Список оркестров, которыми руководил Риккардо Мути, впечатляет: Лондонский филармонический (1972-1982), Филадельфийский симфонический (1980-1992), оркестр театра "Ла Скала" (1986-2005). Концерт, который состоялся в этом году в Театре Ла Скала, где почти двадцать лет проработал виновник торжества, и покажет канал "Культура". Прозвучат произведения Шумана, Брамса, Штрауса и других композиторов.

5. Шоу "Новые танцы". На ТНТ, 28 августа в 21:00. В первом выпуске танцовщиков оценивают Мигель, Иван Дорн и Сергей Лазарев. Почти 400 человек прошли отбор в четырех категориях: соло, дети, дуэты и команды. Они будут бороться за многомиллионный приз в беспрецедентном для ТВ танцевальном турнире на выбывание. В решающую стадию выйдут по одному участнику от каждого направления: финалисты разделят между собой 10 миллионов рублей призового фонда, но победителем сможет стать лишь один из них. Ведущая - Ляйсан Утяшева, соведущая Ульяна Пылаева - она общается с танцовщиками в формате бэкстейдж-интервью.

6. Сериал "Пищеблок". На СТС 30 августа в 22:00. "Пищеблок" - оригинальный проект КиноПоиск HD, вошедший в топ-3 самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны. По сюжету летом 1980-го, в разгар Олимпийских игр, в пионерском лагере "Буревестник" происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам и возвращаются совершенно другими. Главные роли в сериале, снятом по од​ноименному роману Алексея Иванова, сыграли: Ангелина Стречина, Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко и другие.

7. Финальный, одиннадцатый сезон сериала "Ходячие мертвецы". На канале FOX с 23 августа, по понедельникам в 21:00. Заключительный сезон легендарного проекта состоит из двадцати четырех серий, первые восемь из которых будут показаны в этом году, а оставшиеся - в следующем. В новых сериях зрители станут свидетелями того, как выжившие пытаются восстановить Александрию, сильно пострадавшую в результате войны с Шепчущимися, а также прокормить растущее число жителей. Новая рискованная вылазка в поисках продовольствия обернется серьезными сложностями. Но нехватка ресурсов для выживания - далеко не все проблемы героев. Им придется столкнуться с враждебными Жнецами и встретиться лицом к лицу с таинственным Содружеством. Сериал "Ходячие мертвецы" снят по мотивам одноименной серии комиксов Роберта Киркмана о приключениях группы выживших в постапокалиптическом мире.

8. Ситком "Модок". На more.tv c 27 августа. Это анимационный проект Disney - о суперзлодее из комиксов, который впервые появился во вселенной Marvel в 1967 году. Мультсериал рассказывает историю Джорджа Тарлтона - обычного человека и рядового служащего организации Авангардные идеи механизмов (АИМ). Однажды руководство Тарлтона решает использовать его в качестве подопытного и превращает в живой компьютер. С тех пор Джордж Тарлтон существует под псевдонимом Модок или Мобильный Организм Для Организации Катастроф. Основная цель и идея МОДОКа - стать главой АИМ и захватить мир. А еще он пытается разобраться с вызовами, которые подбрасывает личная жизнь - найти способ спасти свой брак и как-то справиться с кризисом среднего возраста.

9. Развлекательное шоу "Соболев_тут". На Premier. Серия мини-фильмов в travel-формате рассказывает о путешествии комика по России. Проект интерактивный - локации выбирают местные жители городов. Первые три серии посвящены Калининграду и Самаре. Илья Соболев - один из самых заметных комиков России, музыкант и телеведущий. Известен как резидент Comedy Club и участник комик-трио "Иванов, Смирнов, Соболев". Излюбленным форматом стендапера является импровизация, и в новом проекте не обойдется без нее. Также комик посетит Нижний Новгород, Новороссийск, Краснодар, Волгоград, Казань и Сочи.

10. Новый сезон реалити "Охотники". На канале "ЧЕ!" с 23 августа в 22.00 Охотники внедряются в ряды преступников и разрушают аферы изнутри. Своим примером они объясняют зрителям, в каких ситуациях те могут "купиться" на уловки мошенников. Ведущие учат распознавать ложь и рассказывают, как себя вести, чтобы не попасться на крючок "разводил". Раскрывать преступные схемы будут по-прежнему журналистка Дарья Рубинская, тренер по боксу Станислав Соколов, бывший морпех Владимир Сорков и главный борец за справедливость Влад Чижов.

11. Месяц американского стендапа. На ТНТ4 - с 21 августа по 18 сентября по субботам в 23:00. Телеканал покажет пять концертов популярных комиков. Первый - Деметри Мартин, известный российскому зрителю по сериалу HBO "Обитель лжи". Также в эфире - один из лучших стендап-концертов в карьере Пита Холмса под названием "Хорошая попытка, дьявол!". В сентябре на ТВ выйдет первый концерт Никки Глейзер, после которого с ней заключил эксклюзивный контракт Netflix. Завершится месяц американского стендапа социально-сатирическим выступлением Наташи Леджеро. Комики расскажут свои монологи голосами Евгения Рыбова и Марии Трындяйкиной, которые озвучивали для ТНТ4 десять сезонов комедии "Офис" со Стивом Кареллом в главной роли, а также культовый сериал "Клиника".

12. Сериал "Чепелуэйт". Amediateka, с 23 августа. Экранизация романа Стивена Кинга с Эдрианом Броуди в главной роли. Новый проект по произведению "короля ужасов" расскажет о капитане Чарльзе Буне, который после смерти жены переехал с детьми в дом своих предков, что находится в небольшом городе. Там ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым своих родственников. Стивен Кинг сам адаптировал свой роман для сериала, а исполнительным продюсером проекта выступил Дональд Де Лайн ("Первому игроку приготовиться").

13. Не забываем о кино. Научно-фантастический триллер "Бесконечность" с Марком Уолбергом в главной роли (основан на дебютном романе писателя Эрика Майкранца "Записки реинкарнациониста") выйдет в России 23 августа сразу в стриминге - в подписках Paramount+ и Paramount Play сервисов Okko и IVI. Ранее в обоих подписках уже появились сразу несколько крупных киноновинок: триллер "Заклинание" с Омари Хардвиком, комедия "Спонтанность", а также триумфатор премии "Оскар" этого года - драма "Отец" с Энтони Хопкинсом. Эти фильмы доступны эксклюзивно в рамках брендированных подписок Paramount в России. Кроме того, библиотеки Paramount+ и Paramount Play сервисов Okko и IVI пополнились сериалами брендов CBS Studios и SHOWTIME® от ViacomCBS Global Distribution Group. В их числе "Миллиарды", "Хорошая борьба", "Рэй Донован" и "Хорошая жена". Также в августе зрители обоих подписок смогут посмотреть оригинальный контент Paramount Originals. Канал "Кинопремьера" 25 августа в 20.30 впервые на российском ТВ покажет экшен-триллер "Заступник". В главной роли - Лиам Нисон. Виктория Исакова в фильме "Один вдох" - на Первом канале 29 августа в 22.00.