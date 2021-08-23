У собственников изъяли почти 3 тысячи га неиспользуемых сельхозземель

Кнутом и пряником российские власти понемногу возвращают заросшие сельхозземли в оборот. В первом полугодии прошлого года по суду у недобросовестных собственников изъяли 6,8 тыс. га земель сельхозназначения, за шесть месяцев 2021 года - 2,9 тыс. га. Но сколько на самом деле в России не используется сельхозземель, кто их собственники, доподлинно неизвестно до сих пор.

В первом полугодии 2021 года подразделения Россельхознадзора обнаружили 216 тыс. га земель сельхозназначения, заросшие сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сообщили "РГ" в ведомстве. Но по закону неиспользуемыми они признаются тогда, когда зарастают на протяжении трех и более лет. Таких земель Россельхознадзор в первом полугодии 2021 года насчитал 8 тыс. га.

Дальше ведомство инициирует процедуру изъятия таких участков у собственников или расторжения договоров аренды с арендаторами. По информации Россельхознадзора, с начала года судебные органы приняли решения об изъятии у недобросовестных собственников 2,9 тыс. га земель сельхозназначения. С арендаторами более 12,4 тыс. га решено расторгнуть договоры аренды.

В первом полугодии прошлого года картина была хуже. Россельхознадзор выявил 279,6 тыс. га заросших земель, неиспользуемых - 15,5 тыс. га неиспользуемых сельхозземель. Суды изъяли у собственников 6,8 тыс. га земель сельхозназначения. Кроме того, на площади более 18,5 тыс. га принято решения о расторжении договоров аренды. За весь прошлый год суд постановил изъять у собственников 7,6 тыс. га земель, на площади более 22 тыс. га - расторгнуть договоры аренды.

Неиспользуемых земель в России гораздо больше - Россельхознадзор проводит выборочные проверки, говорит управляющий партнер юридической группы "Ратум" Ольга Романова. По данным Минсельхоза, в России около 44 млн га неиспользуемых сельхозугодий, 20 млн га из которых - пашня (используемая под посев сельскохозяйственных культур).

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь земель сельхозназначения в России составляла 382,5 млн. га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 197,7 млн. га. А с учетом земель под дачами, огородами и используемой в научных целях общая площадь сельхозугодий составляет более 222 млн га.

При этом от региона к региону доля неиспользуемых земель сильно разнится, говорит Романова. Например, в Белгородской области или Краснодарском крае их практически нет. В Белгородской области давно есть свой Кодекс землепользования, внутренние регламенты, которые не допускают нецелевое использование и предусматривают санкции, если участок не обрабатывается. Все землепользователи обязаны вести книги истории полей. А в регионах севернее доля неиспользуемых сельхозземель может быть значительна.

В 70-х годах прошлого века посевных площадей в России было около 125 млн га. Резке падение началось с 1989 года. В 1990-х годах, когда началась земельная реформа, позволялось заключать договоры купли-продажи через муниципалитеты без проведения торгов, и те, кто "имел доступ к кормушке", оформляли эти земли в собственность, говорит Романова. Зачастую это были не компании, а физлица, которым земля была не нужна - им требовалось просто вложить деньги, земля рассматривалась как удобный объект инвестиций по бросовой цене, поясняет юрист. Во многих регионах эти земли никем не обрабатывались. Отсюда - столько неиспользуемой земли.

У Россельхознадзора есть право проводить внеочередные проверки по заявлению органов местного самоуправления. И этот механизм работает. При этом иногда бывает достаточно вынести предписания - люди либо начинают обрабатывать земли, либо продают тем, кому она нужна, говорит юрист. Земля с некоторых пор стала ценным ресурсом - агробизнес выгоден, поэтому найти покупателя просто. Если предписания не выполняются, владельцам и арендаторам грозит штраф (для юрлиц он составляет около 700 тыс. рублей). Но даже если дело доходит до суда и участок изымают и продают на торгах, часть суммы выплачивается бывшему владельцу.

Судя по тому, что посевная площадь в России в последние годы увеличивается, действительно, неиспользуемых земель становится меньше, признает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. По данным Минсельхоза, в этом году посевная площадь составила около 80 млн га, а, например, в 2008 году - менее 75 млн га. Но точной информации о количестве неиспользуемых земель в России не существует, как нет полных данных о землепользователях, говорит эксперт. Из 222 млн га сельхозугодий предоставлено сельхозпроизводителям 193 млн га. Из них в ходе последней сельхозпереписи 2016 года нашли землепользователей, за которыми было закреплено 142,7 млн га сельхозугодий ("потерялись" около 50 млн га). Из них не использовалось около 18 млн га.

Помимо этого, критерии определения неиспользуемых сельхозземель усложнены. Следует проверять все земли сельхозназначения, из которых половина не сельхозугодья. Кроме того, сорняки должны быть определенного вида, чтобы признать эту землю неиспользуемой.

Наталья Шагайда говорит, что правильнее было бы изменить и саму процедуру изъятия земель: не Россельхознадзор должен это инициировать, а тот потенциальный пользователь, которому заросший участок приглянулся - по его заявлению Россельхознадзор мог бы проводить проверку. Таким образом и Россельхознадзору не потребуется искать такие участки, и ликвидные, но заросшие земли быстрее обретут рачительных хозяев.

Впрочем, по словам Шагайды, задача распахивать все земли для России была наиболее актуальной тогда, когда в стране был дефицит продовольствия. Сейчас его нет. "Сейчас важнее территориальное развитие, особенно такой большой страны, как наша. Чтобы людям было комфортно жить на сельской территории, иметь стабильный доход, не обязательно в сельском хозяйстве", - считает эксперт.