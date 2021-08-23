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23.08.2021 18:48
Рубрика: В мире

Уехавший в ФРГ афганский министр стал курьером в Лейпциге

Текст: Константин Волков
Фото: Syed Ahmad Shah Sadaat/facebook.com Фото: Syed Ahmad Shah Sadaat/facebook.com
Фото: Syed Ahmad Shah Sadaat/facebook.com

Сайед Ахмад Шах Садаат, бывший министр связи Афганистана из правительства Ашрафа Гани уехал из страны в конце 2020 года, и теперь работает курьером в Лейпциге. Об этом сообщает издание Leipziger Volkszeitung.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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Когда у Садаата закончились деньги, он устроился доставщиком пиццы в компанию Lieferando. Экс-министр надеется, что это временно и вскоре он сможет приступить к работе в телекоммуникационной компании.

В Афганистане Садаат занимался развитием телекома и сотовой связи в сельских районах и планировал запустить совместно с Китаем спутник. В 2020 году ушел в отставку, поскольку отказался использовать на борьбу с талибами выделенные его министерству средства.

В настоящее время в Афганистане к власти пришло движение "Талибан" (запрещено в России как террористическое), а бывший президент Ашраф Гани покинул страну.

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