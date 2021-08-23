Украинский танк "Оплот" сломался на репетиции парада

Украинский танк "Оплот" сломался в Киеве на репетиции парада. Видео: https://t.co/ZkxQOmCaWZ pic.twitter.com/yHSfOmQAmC — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 23, 2021

Новейший украинский танк "Оплот" потерял ход во время репетиции военного парада на Крещатике, посвященного Дню независимости Украины (отмечается 24 августа).

Машина заглохла, под ней образовалась лужа жидкости, по запаху напоминающей моторное топливо. Сопровождавшие танк военные от комментариев отказались. К месту происшествия прибыла пожарная машина, спасатели подали на танк пожарный рукав, но это не помогло. В итоге "Оплот" утащили с Крещатика на военном эвакуаторе.

- Один из трех танков "Оплот" не принимал участие в репетиции из-за некоторых технических проблем, - рассказали в концерне "Укроноборонпром".

Перспективный танк "Оплот" был спешно построен в трех экземплярах на харьковском заводе имени Малышева. Завод не выдерживал сроки, поэтому участие машин в параде до последнего момента было под вопросом. О спешке, с которой строились танки, свидетельствует нанесенный на броню камуфляж из малярного скотча.