Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.08.2021,  
11:26
Текст:  Антон Валагин

Украинский танк "Оплот" сломался на репетиции парада

Новейший украинский танк "Оплот" потерял ход во время репетиции военного парада на Крещатике, посвященного Дню независимости Украины (отмечается 24 августа).

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Снаряды с дронами для РСЗО подготовили к испытаниям

Машина заглохла, под ней образовалась лужа жидкости, по запаху напоминающей моторное топливо. Сопровождавшие танк военные от комментариев отказались. К месту происшествия прибыла пожарная машина, спасатели подали на танк пожарный рукав, но это не помогло. В итоге "Оплот" утащили с Крещатика на военном эвакуаторе.

- Один из трех танков "Оплот" не принимал участие в репетиции из-за некоторых технических проблем, - рассказали в концерне "Укроноборонпром".

Перспективный танк "Оплот" был спешно построен в трех экземплярах на харьковском заводе имени Малышева. Завод не выдерживал сроки, поэтому участие машин в параде до последнего момента было под вопросом. О спешке, с которой строились танки, свидетельствует нанесенный на броню камуфляж из малярного скотча.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Алексей Моисеев
Выпуск плавающих БТ-3Ф планируют начать в конце 2021 года 11:58
Т-16 в подробностях: как выглядит отделение управления новейшей БРЭМ 18.08.2021
Операция "Возмездие": работу легендарного "Вымпела" показали на видео 16.08.2021
Украина
Фото: Илья Максимов \ РГ
Реактивный "Гром" сможет уничтожать наземные и надводные цели 22.08.2021
На Украине объяснили, почему не стоит ставить 120-мм пушку на Т-64 11.08.2021
На Украине признали уязвимость американских F-35 перед российскими РЛС 05.08.2021
танки
Фото: Алексей Моисеев
Наследника знаменитой БРДМ-2 показали на "Армии-2021" 22.08.2021
Рекорд Колобанова: экипаж КВ-1 подбил 22 вражеских танка 80 лет назад 20.08.2021
Другая философия: польский генерал объяснил превосходство танков РФ 18.08.2021