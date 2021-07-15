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15.07.2021,  
12:00
Текст:  Майя Бирюкова

Украина осталась без "Оплота"

"Укрспецэкспорт" до сих пор не получил танк "Оплот-Т", который должен быть отгружен не позднее 30 июня. Сумма контракта, заключенного с государственным "Заводом имени Малышева" в начале года, составляет почти 4,6 миллиона долларов США.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Контракт с харьковским госпредприятием включает в себя поставку одной единицы танка с оружием, боеприпасами и сопутствующими деталями, сообщает местный телеканал ICTV. По информации журналистов, до сих пор не был сварен даже корпус боевой машины. Работу производитель обещает организовать в несколько смен, возможно, даже в круглосуточном режиме. Однако в том, что новый танк появится на параде 24 августа, посвященном дню независимости Украины, есть сомнения. А такие планы были.

Фото: Ахмет Абед/РИА Новости
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Проблемы с выполнением контракта возникли и с другим танком - Т-64, сейчас готова лишь четверть всего заказа. Эти машины должны пройти модернизацию для увеличения мощности, скорости и маневренности. Ожидалось, что и они примут участие в параде 24 августа.

На предприятии отставание от графика объяснили холодной погодой и задержкой финансирования. "Была очень холодная зима, а мы не можем выполнять литье при минусовых температурах, будет брак", - пояснил гендиректор завода Василий Крылас. Работники предприятия сообщили также о задержках с выплатой заработной платы. Это не первый случай на заводе в этом году.

Напомним, харьковский завод несколько лет назад пытался построить танк "Оплот" для США. За это время машина подорожала в 4 раза, но так и не была сделана. Договор был расторгнут, а судебные издержки пришлось возложить на госбюджет.

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