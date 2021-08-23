Умер легендарный актер Костас Триантафиллопулос

Один из самых известных греческих актеров кино, театра и ТВ и артист озвучки и дубляжа Костас Триантафиллопулос скончался утром 21 августа в возрасте 65 лет. Об этом сообщает национальная пресса.

Причиной названа тяжелая и продолжительная болезнь.

Триантафиллопулос родился в 1956 году в Аркадии. Сниматься начал в 70-х. На счету - десятки фильмов и сериалов: "Остров", "Бумажный кораблик", "Завтра будет поздно", "Одноклассники".

Голосом покойного в греческой локализации говорили Оптимус Прайм из "Трансформеров", Тигра в "Винни-Пухе", диснеевский Черный Пит - антагонист Микки Мауса, мистер Картофельная Голова в "Истории игрушек", другие существа.