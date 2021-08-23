В аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар

В международном аэропорту Кабула 23 августа после перестрелки между неизвестными и американскими военными начался пожар, сообщает панарабское издание Asharq Al-awsat.

На съемках, обнародованных в соцсетях, видно, что с территории аэропорта поднимаются клубы черного дыма.

Сведений о жертвах или ущербе не приводится.

Утром 23 августа у северных ворот международного аэропорта Кабула произошла перестрелка, когда некто из толпы открыл огонь по военным международной коалиции и афганцам, охраняющим территорию аэропорта. В результате стрельбы был убит один представитель афганских сил, еще несколько ранены, об этом сообщается в релизе Центрального командования ВС США.