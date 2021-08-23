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В ядре Земли может содержаться до 95 процентов всех запасов углерода

23.08.2021 / 16:14

По оценке геологов, ядро Земли содержит от 0,3 до 2 процентов углерода. Несмотря на небольшой процент, это количество - 93-95 процентов от всех запасов углерода на планете.

Фото: iStock
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Исследование ученых из университетов Флориды и Райс предполагает, что ядро Земли - крупнейший резервуар этого химического элемента на планете. Результаты опубликованы в Communications Earth & Environment.

Как передает Science Daly слова соавтора исследования Маннака Мукхерджи, понимание состава ядра - одна из ключевых проблем науки о Земле.

Исследователь отмечает: ядро состоит в основном из железа, но плотность железа выше, чем у ядра. Это значит, что в нем есть и более легкие элементы, которые уменьшают его плотность. Одним из таких предположений является углерод.

В работе геологи сравнили скорость распространения звуковых волн с компьютерными моделями, имитирующими составы легких элементов в условиях давления и температуры внешнего ядра Земли.

Углерод является жизненно важным элементом, наряду с другими он делает возможной жизнь на планете. Ученые задались вопросом, откуда появился углерод, сколько его было при формировании Земли - и, по их словам, благодаря исследованию, стали ближе к ответам. Кроме того, знание о количестве углерода на Земле поможет лучше понять состав и других планет.

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Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости

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