В Италии придумали, как спасти средневековые городки области Лацио

Новости

В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста 21:13
Нурмагомедов извинился за отказ комментировать ситуацию в Афганистане 21:09
В аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар 20:55
Женская сборная РФ по волейболу уступила Бельгии, ведя 2-0 по сетам 20:51
"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека 20:48
Эксперт оценил суммарные затраты на разовые выплаты пенсионерам 20:40
США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек 20:24
В озере под Мурманском нашли истребитель, сбитый в 1941 году 20:04
Климатолог спрогнозировал последствия глобального потепления 19:55
Косачеву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы деда 19:47
СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления 19:45
Петербуржец научился заряжать телефон от рюкзака при ходьбе 19:45
Супермен станет гомосексуалистом 19:24
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 19:18
Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА 19:16
Скарлетт Йоханссон обвинила Disney в женоненавистничестве 19:15
В Киргизии в результате ДТП погибли 9 человек 18:57
МВД России предупредило иностранцев об изменении порядка пребывания в РФ 18:51
Уехавший в ФРГ афганский министр стал курьером в Лейпциге 18:48
Ученые научились выявлять ботов в соцсетях по социальным связям 18:37
"Школьные" выплаты получили родители более 20 млн детей 18:34
В Госдуме назвали "Крымскую платформу" мертворожденной инициативой 18:30
Карелова: Поступило почти 2,4 млн заявлений на получение новых соцвыплат 18:29
В Британии возникла нехватка водителей грузовиков 18:09
Аналитики спрогнозировали ситуацию с выдачей ипотеки в 2021 году 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 20:54
Рубрика: В мире

В Италии придумали, как спасти средневековые городки области Лацио

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8542)
В Италии разработали формулу по спасению уникальных средневековых городков столичной области Лацио, находящихся на грани выживания. Ставку решено сделать на сотрудников, готовых работать удаленно вдали от городской суеты. Согласно задумке, чтобы добиться постоянного воспроизводства населения в этих городках, необходимо, чтобы компании гарантировали сотрудникам, решившимся на добровольный переезд, работу в течение хотя бы 5 лет, а муниципалитет предоставил им налоговые льготы сроком на 10 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Франческо Мария Спано - автор инициативы, разработанной Национальной ассоциацией муниципалитетов "Самые красивые пригороды Италии", считает, что область Лацио может стать образцово-показательной для успешной реализации проекта по заселению, так как в ней есть все: от промышленности, предприятий и разветвленной сферы услуг до гор и моря.

Фото: Gregory Vacassy, Inrap
Клад монет Римской республики обнаружен в стене дома во Франции

Депопуляция итальянских деревень - многолетняя проблема, которая рискует уничтожить то, что считается настоящим наследием Апеннин, как в архитектурном, так и в историческом и экологическом смысле. Неслучайно на протяжении последних лет местные власти предпринимали массу стараний, чтобы мотивировать жителей не переезжать в крупные города из деревень с населением менее 5 тысяч человек. Эта политика дала неплохие промежуточные результаты - до пандемии в столичную область в поисках "медленной жизни" перебрались 80 тысяч человек, половина из которых жила и трудилась до этого в Риме. Тем не менее, по расчетам специалистов, ЧС в области здравоохранения и необходимость итальянцев искать новые возможности для трудоустройства в мегаполисах могут одним махом уничтожить приложенные усилия и поставить под угрозу планы по защите 230 деревень Лацио.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
Путин обсудил с королем Иордании Сирию и Афганистан
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов
Посол РФ в Афганистане рассказал "РГ" о ситуации в Кабуле
Откуда пошло и как работает внешнее управление на Украине