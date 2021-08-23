В Италии придумали, как спасти средневековые городки области Лацио

В Италии разработали формулу по спасению уникальных средневековых городков столичной области Лацио, находящихся на грани выживания. Ставку решено сделать на сотрудников, готовых работать удаленно вдали от городской суеты. Согласно задумке, чтобы добиться постоянного воспроизводства населения в этих городках, необходимо, чтобы компании гарантировали сотрудникам, решившимся на добровольный переезд, работу в течение хотя бы 5 лет, а муниципалитет предоставил им налоговые льготы сроком на 10 лет.

Франческо Мария Спано - автор инициативы, разработанной Национальной ассоциацией муниципалитетов "Самые красивые пригороды Италии", считает, что область Лацио может стать образцово-показательной для успешной реализации проекта по заселению, так как в ней есть все: от промышленности, предприятий и разветвленной сферы услуг до гор и моря.

Депопуляция итальянских деревень - многолетняя проблема, которая рискует уничтожить то, что считается настоящим наследием Апеннин, как в архитектурном, так и в историческом и экологическом смысле. Неслучайно на протяжении последних лет местные власти предпринимали массу стараний, чтобы мотивировать жителей не переезжать в крупные города из деревень с населением менее 5 тысяч человек. Эта политика дала неплохие промежуточные результаты - до пандемии в столичную область в поисках "медленной жизни" перебрались 80 тысяч человек, половина из которых жила и трудилась до этого в Риме. Тем не менее, по расчетам специалистов, ЧС в области здравоохранения и необходимость итальянцев искать новые возможности для трудоустройства в мегаполисах могут одним махом уничтожить приложенные усилия и поставить под угрозу планы по защите 230 деревень Лацио.