В Италии придумали, как спасти средневековые городки области Лацио

Франческо Мария Спано - автор инициативы, разработанной Национальной ассоциацией муниципалитетов "Самые красивые пригороды Италии", считает, что область Лацио может стать образцово-показательной для успешной реализации проекта по заселению, так как в ней есть все: от промышленности, предприятий и разветвленной сферы услуг до гор и моря.
Депопуляция итальянских деревень - многолетняя проблема, которая рискует уничтожить то, что считается настоящим наследием Апеннин, как в архитектурном, так и в историческом и экологическом смысле. Неслучайно на протяжении последних лет местные власти предпринимали массу стараний, чтобы мотивировать жителей не переезжать в крупные города из деревень с населением менее 5 тысяч человек. Эта политика дала неплохие промежуточные результаты - до пандемии в столичную область в поисках "медленной жизни" перебрались 80 тысяч человек, половина из которых жила и трудилась до этого в Риме. Тем не менее, по расчетам специалистов, ЧС в области здравоохранения и необходимость итальянцев искать новые возможности для трудоустройства в мегаполисах могут одним махом уничтожить приложенные усилия и поставить под угрозу планы по защите 230 деревень Лацио.