В Литве не появится аналитического подразделения НАТО

В Литве не будет создано аналитическое подразделение НАТО, о котором альянс сообщал более пяти лет. Об этом информирует литовский информационный портал Делфи со ссылкой на заявление офиса президента республики.

О причинах такого решения власти Литвы умалчивают, предпочитая концентрироваться на других сферах сотрудничества с военным блоком.

"Литва официально обратилась в НАТО с просьбой прислать в страну группу поддержки по борьбе с борьбе с гибридными угрозами", - уточнил представитель президента Литвы Ридас Ясюленис. Решение по данному запросу будет принято в ближайшее время.