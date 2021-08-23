В Одессе полиция задержала американца в майке с надписью Russia

В Одессе полиция задержала гражданина США, когда он гулял по городу в майке с надписью Russia. Об этом 23 августа сообщает портал "Украина.ру".

Человек оказался туристом из Лас-Вегаса, когда-то приехавшим в США из России. Он возмутился и заявил полицейским, что не делал ничего плохого и что попытка его задержания - признак плохого обращения с туристами и отсутствия свободы на Украине.

"Вы расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы - проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты", - заявил американец.

Полицейские в свою очередь утверждают, что задержали гражданина США не из-за надписи на майке, а потому что он провоцировал конфликт и не реагировал на предупреждения сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается, что одесские активисты отобрали у американца майку с надписью Russia, выдав ему другую взамен, и "провели беседу".