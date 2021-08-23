В России разработали "калькулятор риска" сахарного диабета

Российские ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета второго типа и предиабета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава.

По словам специалистов, новый метод основан на суммировании измерительных баллов, варьирующихся в зависимости от значения нескольких параметров - возраст, факт приема препаратов для коррекции повышенного холестерина крови, наличие диагноза "Сахарный диабет второго типа" у кровных родственников, регулярность физических нагрузок, индекс массы тела и других.

Для работы с "калькулятором" не требуются какие-либо медицинские навыки - пациенту достаточно лишь заполнить специальную таблицу.

"Количественные значения диагностически значимых показателей характерны именно для российской популяции", - пояснила директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

По ее словам, новая методика позволяет с высокой точностью выявить группу риска среди пациентов, "не пропустив пограничные состояния".

Разработка российский ученых уже получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности.