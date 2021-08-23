В России упростили процедуру оспаривания операций с быстрыми платежами

В системе быстрых платежей в августе 2021 года появился механизм взаимодействия между банками, позволяющий вернуть мошеннический или ошибочный платеж, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Банка России. По словам официальных представителей регулятора, это упростит процедуру оспаривания операций в СБП.

"Диспутная система, запущенная в августе этого года, дает возможность банкам взаимодействовать между собой по стандартным процедурам для урегулирования споров по операциям клиентов в СБП, а также сократить сроки рассмотрения таких споров", - уточнили в пресс-службе Банка России.

В Национальной системе платежных карт "РГ" рассказали, что в августе стартовала опытно-промышленная эксплуатация диспутной системы СБП. В настоящее время к ней подключились более 130 банков-участников, уточнили в НСПК.

"Диспутный процесс в СБП предоставляет банкам-участникам удобный канал коммуникации, в котором они могут напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной в СБП операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования возникшей спорной ситуации, - пояснили в пресс-службе НСПК. - Процесс выстраивается по аналогии с диспутной моделью платежной системы "Мир", что обеспечивает решение возможных спорных ситуаций в кратчайшие сроки, значительно оперативнее, чем в других платежных системах, к чему уже привыкли как банки-участники, так и пользователи сервисов ПС "Мир" и СБП. Количество спорных операций в системе в настоящее время незначительно".

Механизм оспаривания платежей реализован у международных платежных систем Visa и Mastercard.