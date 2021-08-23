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23.08.2021 12:39
Рубрика: Общество

В ВОЗ объяснили различия в рекомендациях по вакцинации против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Прививку против COVID-19 ранее переболевшим, особенно тем, кто перенес инфекцию легко, рекомендуется делать через несколько недель после полного выздоровления. Такие пояснения дала главный научный сотрудник ВОЗ, доктор Сумья Сваминатан.

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС
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"После перенесенного COVID-19 у людей действительно возникает иммунный ответ, но его интенсивность у разных людей разная и зависит от того, болели ли вы в легкой форме или тяжело, - пояснила эксперт. - Многочисленные исследования показали, что если вы болели легко или перенесли инфекцию бессимптомно, то высока вероятность, что у вас будет очень низкий уровень антител. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем, даже если у вас была коронавирусная инфекция, пройти вакцинацию, когда она будет доступна, потому что вакцина стимулирует иммунную систему".

После выздоровления рекомендуется подождать несколько недель прежде чем делать прививку. "У вас не должно быть никаких симптомов, и вы должны чувствовать себя прекрасно, когда будете делать прививку. Однако в разных странах существуют различия. В некоторых странах рекомендуется подождать три месяца или шесть месяцев после заражения. Это связано с тем, что у вас есть естественные антитела, которые будут защищать вас, по крайней мере, в течение этого времени", - сказала доктор Сваминатан.

Она уточнила, что различные сроки вакцинации переболевших, установленные в разных странах, могут быть связаны с недостатком вакцин. "Поскольку во многих странах не хватает вакцин, они просят людей, перенесших инфекцию, подождать три или шесть месяцев. Но с научной и биологической точки зрения вакцину можно принимать, как только вы полностью оправитесь от COVID-19", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Она также подтвердила, что до сих пор ученые не знают, какой именно уровень нейтрализующих антител обеспечивает защиту от заражения, поэтому в ВОЗ считают излишним проведение тестирования на антитела.

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