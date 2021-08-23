Видеотрансляция: Владимир Путин открывает форум "Армия-2021"

23 августа в подмосковной Кубинке открывается международный военно-технический форум "Армия-2021". В торжественном мероприятии принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в рамках форума российский лидер отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих предприятиях отечественного судостроения: на АО "Севмаш" в Северодвинске, на АО "Адмиралтейские верфи" - в Санкт-Петербурге и ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

Отметим, седьмой форум "Армия" начал работу в минувшее воскресенье параллельно с конкурсом "Танковый биатлон". Экспозиция форума разделена на кластеры. В общей сложности публике для осмотра будет представлено более 20 тыс. образцов продукции. Во время динамической программы форума запланирована демонстрация более 230 образцов вооружения.