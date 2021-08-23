Восточную ветку БАМА военные построят раньше срока - в 2023 году

Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, которую проводят военные, планируется выполнить ранее намеченного срока. Об этом в понедельник, 23 августа, на форуме "Армия-2021" сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

"С учетом всех задач и проведенного министром обороны совещания мы сроки строительства пересмотрели и сдвинули их влево, чтобы не идти по плану и завершить в 2024 году, а будем завершать их к исходу 2023 года", - заявил генерал.

Он рассказал, что на данный момент практически полностью завершена очистка от лесонасаждений территории вдоль строящейся железнодорожной линии. Произведена насыпь под полотно на 20 процентов длины ветки. Кроме того, ведется строительство подъездных дорог. Все эти работы проводит группировка из 1500 военнослужащих. В их распоряжении более 900 единиц техники. В стройке также участвуют студенты из военных учебных центров гражданских вузов.

Напомним, что в первой половине августа на БАМ прилетал министр обороны России Сергей Шойгу. В поселке Верхнезейск он участвовал в символической акции, положившей начало реконструкции Байкало-Амурской магистрали - заложил первый камень в строительство участка дороги от станции Улак до станции Февральск. Министр сказал, что данный отрезок магистрали протяженностью 340 км будет иметь для экономики России огромное значение.

Тогда Шойгу не скрывал, что потенциал железнодорожного пути уже исчерпан из-за его высокой загруженности. "К концу 2024 года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены. Пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Во время этой поездки Шойгу поделился своими ассоциациями, связанными со "стройкой века". "Для меня это, в первую очередь, сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории СССР, - признался министр. - Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги". Кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось - здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", - сказал министр обороны.

Но условия труда на БАМе все же стали лучше. Так, для проживания военных железнодорожников на протяжении всего участка реконструкции оперативно возвели современные городки. К строительству привлекли необходимую автомобильную, инженерную и специальную технику. "Качественно проведенные подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения президента Российской Федерации по увеличению пропускной способности БАМа", - заявил Шойгу.

Он отдельно высказался об участии в реконструкции северо-восточной хорды БАМа студенческих строительных отрядов. Подобная практика не нова. По словам министра, в советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. "Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители", - подчеркнул Шойгу. Он уверен, что в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск, проходящие на БАМе стажировку студенты военных учебных центров, помимо навыков работы в команде, получат еще и уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны.

Министр также напомнил, что в 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Поэтому уже сейчас необходимо продумать план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, создать оргкомитет. "Также считаю, что следует проработать вопрос учреждения медали "За развитие БАМа", - сообщил Шойгу.

Позже на совещании в Верхнезейске он еще раз отметил, что важность данного проекта обусловлена острой необходимостью увеличить пропускную способность БАМа для повышения экономического потенциала страны. Военным на этой стройке достался, пожалуй, самый сложный участок. Тем не менее, по словам министра, "создана достаточная группировка сил и средств, на пяти из девятнадцати объектов развернуты полномасштабные работы".

Шойгу поинтересовался, что необходимо сделать дополнительно, чтобы сроки были выполнимы, а темпы работ не снижались ни в какой сезон. И потребовал конкретики по каждой позиции строительства. Начальник Главного управления Железнодорожных войск Олег Косенков тогда доложил министру обороны: планы выполняются, отставаний нет.