Международный
военно-технический
форум армия-2021
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
23.08.2021 11:58
Текст: Светлана Цыганкова

Выпуск плавающих БТ-3Ф планируют начать в конце 2021 года

С конца 2021 года в России начнут производить новейшие плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф. Их испытания практически завершены.

Фото: Алексей Моисеев
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Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, пишет РИА Новости. Он добавил, что бронемашина уже прошла проверку в морских условиях, а также ряд других испытаний, в том числе ходовые и стрельбовые. Поэтому "Высокоточные комплексы" смогут начать производство новейшего бронетранспортера.

БТ-3Ф - плавающий гусеничный бронетранспортер. Его впервые продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Он передвигается по воде и может десантироваться с воздуха.

Экипаж - три человека. Берет на борт до 14 десантников. Скорость на суше - до 70 километров в час, на плаву - до десяти. Вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером.

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