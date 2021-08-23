Вышел трейлер российского боевика про войну в Сирии "Небо"

Компания Central Partnership представила на своем YouTube-канале трейлер российской военной драмы "Небо", основанной на реальных событиях. Лента - рассказ о сильных духом людях, героях, живущих среди нас, о подвиге, совершенном ради каждого из нас.

В центре истории - подполковник Сошников и капитан Муравьев, "два разных характера, две разных судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим". Во время боевого вылета самолёт Сошникова был сбит турецким истребителем. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из воинов суждено было вернуться домой живым…

Сценарист и постановщик - Игорь Копылов ("Улицы разбитых фонарей", "Крылья империи", "Ржев"). В ролях - Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова, Илья Носков, Сергей Жарков.

Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии, Крыму и Липецком авиацентре.

В кино - с 7 октября.

Напомним. Летчики Олег Пешков и Константин Мурахтин 24 ноября 2015 года во время боевого вылета на Су-24 были сбиты турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Мурахтин был награжден Орденом Мужества.