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23.08.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

В Бурятии задержали мошенников, обокравших дочь Валерия Чкалова

Текст: Михаил Фалалеев

Раскрыто дерзкое преступление, совершенное против дочери легендарного летчика Валерия Чкалова.

Фото: ЦОС ФСБ России
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки дистанционным способом похищено свыше 23 миллионов рублей.

Как выяснили полицейские, мошенники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности банка, они внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов деньги. В итоге преступники убедили Ольгу Валерьевну перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.

Сыщики установили, что аферисты находятся в Республике Бурятия. Троих соучастников задержали оперативники при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии и доставили в столицу.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД

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