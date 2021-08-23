Зеленский заблокировал на Украине веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился заблокировать веб-страницы 12 российских компаний. Сообщение об этом появилась на сайте офиса главы украинского государства.

Указ вводит в действие ранее принятое решение СНБО Украины о блокировке сайтов компаний. В их числе "Ростелеком", газеты "Московский комсомолец", "Версия", АО "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащий ему веб-ресурс издания "Ведомости", АО "ТРК-3", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", ООО "Новинфо", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Народные новости", информагентство "Анна-ньюс". Кроме того, заблокированы несколько информационных ресурсов ДНР и Крыма.

Также вводятся санкции против внефракционного депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача и ряда других лиц - Дениса Пушилина, Антона Симоненко, Петра Журавля, Андрея Телиженко, Дмитрия Ковальчука, Константина Килимника.