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23.08.2021 09:42
Рубрика: В мире

Зеленский заблокировал на Украине веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ

Текст: Константин Волков

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился заблокировать веб-страницы 12 российских компаний. Сообщение об этом появилась на сайте офиса главы украинского государства.

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Указ вводит в действие ранее принятое решение СНБО Украины о блокировке сайтов компаний. В их числе "Ростелеком", газеты "Московский комсомолец", "Версия", АО "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащий ему веб-ресурс издания "Ведомости", АО "ТРК-3", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", ООО "Новинфо", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Народные новости", информагентство "Анна-ньюс". Кроме того, заблокированы несколько информационных ресурсов ДНР и Крыма.

Также вводятся санкции против внефракционного депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача и ряда других лиц - Дениса Пушилина, Антона Симоненко, Петра Журавля, Андрея Телиженко, Дмитрия Ковальчука, Константина Килимника.

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