"20 идей по развитию России". Создатель проекта Дмитрий Давыдов ждет поддержки от государства

С 2015 года предприниматель и активист Дмитрий Давыдов занимается исследованием успешных примеров экономического роста в разных странах. Как результат, им был опубликован ряд идей, благодаря которым уровень жизни в России может значительно возрасти за короткие сроки.

С первых слов публикации, сделанной впервые еще в 2016 году, Давыдов высказывает убеждение в том, что именно Россия имеет все шансы занять лидирующие позиции в мире по всем направлениям: "России для достижения мгновенного экономического расцвета необходимо использовать опыт стран, которые уже доказали, что выбранный ими путь является исключительно правильным и успешным (например, Сингапур или ОАЭ). При этом у России с ее территориальным размахом, природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом, есть намного больше возможностей превзойти своими успехами самые прогрессивные страны и переместиться в лидеры по всем направлениям".

В намерениях внести вклад в процветание своей исторической родины Давыдов не преследует политические цели или личную выгоду. Но автор уверен, что при поддержке органов государственной власти эти идеи послужат всеобщему благу - результатом их воплощения будут довольны абсолютно все.

"Когда я говорю про поддержку со стороны государства, я не имею ввиду финансовую помощь. Мой проект не требует финансирования из государственного бюджета. Наоборот, он предлагает многочисленные возможности того, каким образом можно пополнить казну, но при этом использовать лишь интеллектуальный потенциал и уже существующие механизмы и институты. Хорошо продуманное изменение, попадая, например, в налоговый или административный кодексы, может существенно обогатить страну в той или иной сфере. А если комплекс мер из "20 идей" будет вводиться государством последовательно на протяжении последующих нескольких лет, то уровень жизни в стране неизбежно значительно возрастет. Конечно, для того, чтобы воплотить предложенные мной идеи, нужно проделать аналитическую работу профильным государственным органам. Поэтому в письменных обращениях к ним я выразил готовность взять на себя любую задачу, которая могла бы быть мне доверена, связанную с разработкой и внедрением идей по развитию России", - так комментирует сам Дмитрий Давыдов свои усилия наладить диалог с государством.

Подробную информацию о проекте, а также все публикации, можно найти на сайте 20idei.ru.

Материалы предоставлены предринимателем Давыдовым Дмитрием