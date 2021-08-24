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24.08.2021 08:16
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Цены на продукты постепенно снижаются

Текст: Татьяна Карабут
Поступление на прилавки магазинов овощей нового урожая, а также меры правительства уже приводят к снижению розничных цен на продукты. Однако для стабилизации ситуации нужно предпринять дополнительные усилия. Речь идет о развитии сети распределительных центров, расширении доступа фермеров к рынкам и ярмаркам и других мерах. К такому выводу пришли участники совещания в правительстве по обеспечению доступности овощной продукцией под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Так, с начала лета цены на огурцы и томаты снизились на 38,5% и 44,5% соответственно, на картофель - более чем на 12%, лук репчатый - около 7%.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Минпромторг ищет способы снижения цен на овощи

Как рассказала Виктория Абрамченко, по предварительным данным, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта составит 7 миллионов тонн (на 3% больше, чем в прошлом году). Производство картофеля планируется увеличить на 5%. По оценке вице-премьера, собственных овощей открытого грунта должно хватить до нового урожая.

Сейчас важно увеличить мощности для хранения овощей, считает заместитель председателя правительства. Она поручила Минсельхозу проработать меры поддержки для инвесторов таким образом, чтобы срок окупаемости строительства овощехранилища сократить до 5-7 лет.

Также вице-премьер поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России вместе с представителями бизнеса проанализировать ситуацию с ростом стоимости автоперевозок и разработать меры, которые могли бы помочь снизить цены на транспортные услуги. Ранее представители отрасли говорили о росте цен на автоперевозки на 20-50%.

Вице-премьер напомнила, что для сдерживания роста цен на овощи в ДФО кабмин принял решение о стопроцентном субсидировании железнодорожных перевозок овощей из Сибири и Урала на Дальний Восток.

Кроме того, предусматриваются и системные меры, направленные на снижение цен не только на овощи, но и все социально-значимые продукты. Так, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сейчас разрабатывает систему мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость социально-значимых товаров всех участников товаропроводящей цепи.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
На производство тепличных овощей могут выделить дополнительную господдержку

Стабилизировать цены на овощи поможет также расширение доступа фермеров к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли. Сейчас количество площадок для проведения ярмарок уже увеличилось на 25% и достигло 10,5 тысячи мест по сравнению с 2019 годом. Виктория Абрамченко поручила регионам продолжить работу по увеличению ярмарок и упрощению доступа личных подсобных хозяйств и фермеров на эти площадки.

По мнению вице-премьера, увеличить производство помогут и меры по эффективному планированию посевных площадей и вовлечению в оборот новых сельхозземель.

"Регионам вместе с Минсельхозом нужно планировать посевную с учетом уже "традиционных" зон подтоплений, чтобы ежегодно не терять урожай и не подвергать риску объекты экономики", - пояснила Виктория Абрамченко.

Зоны затопления и подтопления должны быть внесены в ЕГРН, а посевные площади должны планироваться так, чтобы обходить рисковые зоны, но при этом вовлекать в оборот новые сельхозземли.

Экономика Товары и цены Правительство Вице-премьеры Правительство Минсельхоз Правительство Минтранс Правительство Минпромторг Правительство ФАС Цены на продукты

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