Постановление кабинета Министров Республики Адыгея от 23 августа 2021 года № 150 "Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Адыгея на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Адыгея на 2022 год:

1) на душу населения - 10 277 рублей;

2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:

а) для трудоспособного населения - 11 202 рубля;

б) для пенсионеров - 8 838 рублей;

в) для детей - 10 452 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Адыгея Г.Митрофанов







