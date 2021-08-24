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24.08.2021 19:11
Рубрика: Происшествия

Аферистов, обманувших дочь Валерия Чкалова, нашли в Бурятии

Текст: Дина Непомнящая ("Российская газета", Бурятия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Сотрудники МВД и Росгвардии задержали в Прибайкальском районе Бурятии подозреваемых по нашумевшему делу о краже 23 миллионов рублей у дочери легендарного летчика Валерия Чкалова.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

О том, что 82-летняя Ольга Чкалова стала жертвой аферистов, стало известно в апреле. Пожилой женщине на протяжении двух недель звонили неизвестные, представляясь то сотрудниками службы безопасности банка, то следователями, и постепенно внушили, что у нее пытаются похитить деньги, а единственный способ сохранить сбережения - перевести их на безопасный счет. Запуганная Ольга Валерьевна собрала все накопления и отправила мошенникам. А родственникам призналась в случившемся позже.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Москве возбудили дело об обмане дочери летчика Чкалова на 23 млн рублей

- В полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Было возбуждено уголовное дело.

На протяжении нескольких месяцев преступников искали московские следователи. Им удалось выяснить, что с "безопасного счета" средства Ольги Чкаловой были разбросаны по 80 картам. Таким образом аферисты поступают часто, чтобы запутать следы. Одним из тех, к кому попали деньги, стал 19-летний парень из бурятского села. Судя по всему, молодой человек возмездия не опасался. В момент задержания он спокойно спал, и правоохранители будили его под возглас отца: "Ты что опять натворил?" Позже на допросе парень признался, что "в этой теме уже три года". Ему переводили деньги, которые он должен был перенаправить на другие счета.

Молодого человека забрали в Москву для проведения дальнейшего разбирательства по месту совершения преступления. Туда же отправили и двух других подозреваемых, один из которых уже отсидел в тюрьме 10 лет за убийство, а совсем недавно вышел на свободу, проведя за решеткой четыре года за кражу. Он признался, что его задачей было оформить на себя банковскую карту, а потом отдать ее другому человеку.

Между тем в соцсетях идет активное обсуждение этой истории. Их пользователи разделились на два лагеря. Одни гадают, сколько всего человек были замешаны в афере. Другие - откуда у 82-летней женщины 23 миллиона, и было бы дело столь громким, если бы речь не шла о родственнице знаменитого летчика. Такие выпады на одном из форумов сильно задели семью потерпевшей, и "комментаторы" увидели такой ответ: "Я - дочь "той самой дочери Чкалова".

Одним из тех, к кому попали деньги, стал 19-летний парень из бурятского села. Он признался, что "в этой теме уже три года". Ему переводили деньги, которые он должен был перенаправить на другие счета 

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Лагарькова Мария Андреевна. Да, это были практически все деньги нашей семьи. Мой отец - очень известный физик, и мама отпахала больше 40 лет... Работаем я, отец (замечу, ему тоже, как и маме, 82 года) и моя дочь - по 24 часа в сутки. За каждую заработанную копейку готовы держать ответ и перед проверяющими органами, и перед собственной совестью. Мы очень благодарны следователям за то, что они нашли преступников. Наверняка эти люди не только мою мать обманули. Читать комментарии очень противно..."

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Правительство Росгвардия

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