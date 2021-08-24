Аферистов, обманувших дочь Валерия Чкалова, нашли в Бурятии

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали в Прибайкальском районе Бурятии подозреваемых по нашумевшему делу о краже 23 миллионов рублей у дочери легендарного летчика Валерия Чкалова.

О том, что 82-летняя Ольга Чкалова стала жертвой аферистов, стало известно в апреле. Пожилой женщине на протяжении двух недель звонили неизвестные, представляясь то сотрудниками службы безопасности банка, то следователями, и постепенно внушили, что у нее пытаются похитить деньги, а единственный способ сохранить сбережения - перевести их на безопасный счет. Запуганная Ольга Валерьевна собрала все накопления и отправила мошенникам. А родственникам призналась в случившемся позже.

- В полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Было возбуждено уголовное дело.

На протяжении нескольких месяцев преступников искали московские следователи. Им удалось выяснить, что с "безопасного счета" средства Ольги Чкаловой были разбросаны по 80 картам. Таким образом аферисты поступают часто, чтобы запутать следы. Одним из тех, к кому попали деньги, стал 19-летний парень из бурятского села. Судя по всему, молодой человек возмездия не опасался. В момент задержания он спокойно спал, и правоохранители будили его под возглас отца: "Ты что опять натворил?" Позже на допросе парень признался, что "в этой теме уже три года". Ему переводили деньги, которые он должен был перенаправить на другие счета.

Молодого человека забрали в Москву для проведения дальнейшего разбирательства по месту совершения преступления. Туда же отправили и двух других подозреваемых, один из которых уже отсидел в тюрьме 10 лет за убийство, а совсем недавно вышел на свободу, проведя за решеткой четыре года за кражу. Он признался, что его задачей было оформить на себя банковскую карту, а потом отдать ее другому человеку.

Между тем в соцсетях идет активное обсуждение этой истории. Их пользователи разделились на два лагеря. Одни гадают, сколько всего человек были замешаны в афере. Другие - откуда у 82-летней женщины 23 миллиона, и было бы дело столь громким, если бы речь не шла о родственнице знаменитого летчика. Такие выпады на одном из форумов сильно задели семью потерпевшей, и "комментаторы" увидели такой ответ: "Я - дочь "той самой дочери Чкалова".

Одним из тех, к кому попали деньги, стал 19-летний парень из бурятского села. Он признался, что "в этой теме уже три года". Ему переводили деньги, которые он должен был перенаправить на другие счета

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Лагарькова Мария Андреевна. Да, это были практически все деньги нашей семьи. Мой отец - очень известный физик, и мама отпахала больше 40 лет... Работаем я, отец (замечу, ему тоже, как и маме, 82 года) и моя дочь - по 24 часа в сутки. За каждую заработанную копейку готовы держать ответ и перед проверяющими органами, и перед собственной совестью. Мы очень благодарны следователям за то, что они нашли преступников. Наверняка эти люди не только мою мать обманули. Читать комментарии очень противно..."