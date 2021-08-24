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24.08.2021 22:03
Рубрика: Власть

Аксаков: Специальные счета для соцвыплат можно выделить в отдельный класс

Текст: Дмитрий Гончарук

Поправки о запрете банкам взыскивать долги с социальных выплат могут быть рассмотрены на одном из первых заседаний восьмого созыва Госдумы. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Ранее президент России Владимир Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству. Также глава государства поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже списанные по исполнительному производству.

Выборы пройдут 17-19 сентября. Палата должна собраться на первое заседание на тридцатый день после избрания.

"Как Госдума соберется новая, в течение первых заседаний, может, поправки в один из рассматриваемых законов внести. Я уверен, что есть родственные законопроекты, которые в первом чтении приняты, связанные с исполнительным производством", - сказал Аксаков ТАСС.

По словам депутата, придется вносить поправки в закон, связанный с реализацией судебных решений. Кроме того, нужно будет четко определить ответственность организаций за исполнение этого решения.

"Есть предложения выделить специальные счета в отдельный класс и с них не списывать деньги вообще. Тогда туда не должны поступать никакие другие деньги", - добавил Аксаков.

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