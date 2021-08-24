Аксаков: Специальные счета для соцвыплат можно выделить в отдельный класс

Поправки о запрете банкам взыскивать долги с социальных выплат могут быть рассмотрены на одном из первых заседаний восьмого созыва Госдумы. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству. Также глава государства поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже списанные по исполнительному производству.

Выборы пройдут 17-19 сентября. Палата должна собраться на первое заседание на тридцатый день после избрания.

"Как Госдума соберется новая, в течение первых заседаний, может, поправки в один из рассматриваемых законов внести. Я уверен, что есть родственные законопроекты, которые в первом чтении приняты, связанные с исполнительным производством", - сказал Аксаков ТАСС.

По словам депутата, придется вносить поправки в закон, связанный с реализацией судебных решений. Кроме того, нужно будет четко определить ответственность организаций за исполнение этого решения.

"Есть предложения выделить специальные счета в отдельный класс и с них не списывать деньги вообще. Тогда туда не должны поступать никакие другие деньги", - добавил Аксаков.