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24.08.2021 18:23
Рубрика: Власть

Путин распорядился вернуть гражданам списанные за долги соцпособия

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает недопустимым списание за долги детских и других социальных пособий. Он призвал новый состав парламента, который будет избран по итогам Единого дня голосования, принять необходимые нормативные акты, банки - вернуть уже списанные по исполнительным листам деньги.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Выступая на съезде "Единой России" он напомнил о решении выплатить на каждого ребенка школьного возраста единовременно по 10 тысяч рублей. "Большинство ее (выплату) уже получили. Вместе с тем люди говорят о следующей проблеме: банки списывают в счет погашения долгов средства социальной поддержки со стороны государства", - отметил президент.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо", - заявил Путин. Он считает, что надо законодательно защитить социальные выплаты от списания по исполнительному производству. Причем сделать это нужно задним числом, т.е. средства, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. "Это их законные деньги", - подчеркнул Владимир Путин. "С учетом чистой прибыли банков они сделают это легко", - добавил он.

Глава государства также призвал сразу после формирования нового состава Госдумы принять необходимые законодательные нормы, чтобы в будущем защитить социальные выплаты от списания за долги.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Президент Партии "Единая Россия"

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