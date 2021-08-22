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22.08.2021 00:51
Рубрика: Экономика

Детские выплаты можно будет получить только на карту "Мир"

Текст: Ольга Игнатова
С 22 августа пособия беременным женщинам будут перечислять только на карту "Мир". С этого числа вступает в силу соответствующее распоряжение правительства.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

На карту национальной платежной системы будут зачисляться пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. А с 1 октября на "Мир" начнут поступать ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом, пояснила "Российской газете" адвокат Милана Дадашева.

Фото: iStock
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Напомним, что миллионы россиян (в том числе все бюджетники и пенсионеры) уже давно используют карты именно национальной платежной системы. Так, с 1 июля на карту "Мир" стали зачисляться все пенсии. До этого пенсионер мог получать свои выплаты и на карты иностранных платежных систем. Для оформления карты "Мир" потребуется минимум семь рабочих дней. За обслуживание карты "Мир", оформленной для зачисления пенсий и социальных выплат, Сбербанк, например, ничего не берет.

Ранее заместитель министра труда России Ольга Баталина в интервью "Российской газете" рассказала, что ежемесячная выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, которая введена с 1 июля, пришла на смену единовременному пособию.

Дело в том, что ранее такое пособие получали только застрахованные женщины. То есть те, которые на момент беременности работали. И размер его составлял всего 708 рублей. А те, кто не работали, и кому особенно была нужна помощь, не получали и этих денег.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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К тому же фактически выплату женщины получали вместе с пособием по беременности и родам. То есть тогда, когда они уже уходили в декрет. "Подход к выплате очевидно было нужно менять. Женщины, у которых до 1 июля право на эту выплату возникло, ее получат. А с 1 июля введены ежемесячные выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в среднем 6350 рублей) беременным женщинам с невысокими доходами на весь период беременности", - пояснила Ольга Баталина.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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