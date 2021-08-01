В Минтруде рассказали, как семьям с детьми получить новые выплаты

Родителям при этом не нужно собирать никаких дополнительных справок и документов. Это разовая выплата, которая поможет семьям, у многих из которых из-за пандемийных ограничений упали доходы, собрать детей в школу.

Но с июля нынешнего года заработали и новые долгосрочные меры социальной поддержки, получить которые могут только реально нуждающиеся в помощи государства семьи. Об особенностях их назначения "Российской газете" рассказала заместитель министра труда России Ольга Баталина.

Про выплаты на детей от 0 до 17 лет

Еще несколько лет назад единственной ежемесячной детской выплатой на федеральном уровне была выплата на ребенка до 1,5 лет. При этом в обществе шла постоянная дискуссия, как бы это пособие продлить до 3-х лет.

Сегодня, если ребенок воспитывается в неполной малообеспеченной семье, родители могут претендовать на меры соцподдержки до того времени, пока ребенку не исполнится 17 лет. Выплату на малышей продлили до 3-х лет. На такую помощь могут претендовать семьи, где доходы на каждого члена семьи не превышают двух региональных прожиточных минимумов. Величина такой выплаты равна одному прожиточному минимуму ребенка в том регионе, где семья живет.

"Когда ребенку исполняется 3 года, родители могут подать заявление на выплату от 3 до 7 лет включительно, если доходы в семье - меньше одного прожиточного минимума на человека. Размер такой выплаты сейчас уже дифференцирован - он зависит от степени нуждаемости семьи. Эта выплата может составлять до одного прожиточного минимума на ребенка в месяц в том регионе, где проживает семья.

После того, как ребенку исполнится 8 лет, если мама или папа по-прежнему нуждаются в поддержке и воспитывают ребенка в одиночку, они смогут обратиться за выплатой, предусмотренной для одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет. Это новый механизм соцподдержки, который по поручению президента России Владимира Путина заработал с 1 июля нынешнего года", - подчеркивает Ольга Баталина.

Как отмечает замминистра, сегодня ключевая задача социального блока правительства - выстроить целостную систему поддержки семей с детьми на всех этапах воспитания детей при условии, что семья в этой поддержке объективно нуждается. "С одной стороны, поэтапно расширяется период поддержки воспитания ребенка в семье, а, с другой стороны, настраивается оценка адресности для того, чтобы эта помощь действительно приходила в те семьи, в которых она нужна. В семьи, которые оказались в трудной ситуации, сделали все для того, чтобы ее выправить, но без помощи государства они справиться на определенном жизненном этапе не могут. Им нужна системная социальная поддержка", - подчеркивает Баталина.

Про единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

Ежемесячная выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, которая введена с 1 июля, пришла на смену единовременному пособию.

Как поясняет Баталина, ранее такое пособие получали только застрахованные женщины. То есть женщины, которые на момент беременности работали, а значит подлежали обязательному социальному страхованию. "Мера поддержки была слабо эффективной. Во-первых, такое пособие получали только работающие женщины. Но его размер всего 708 рублей. А те, кто не работали, и кому особенно была нужна помощь, и этих денег не получали.

К тому же фактически выплату женщины получали вместе с пособием по беременности и родам. То есть тогда, когда они уже уходили в декрет. Подход к выплате очевидно было нужно менять. Женщины, у которых до 1 июля право на эту выплату возникло, ее получат. А с 1 июля введены ежемесячные выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в среднем 6350 рублей) беременным женщинам с невысокими доходами на весь период беременности", - пояснила Ольга Баталина.

Про критерии нуждаемости

"Новые выплаты, конечно, очень востребованы. Запрос на дополнительную поддержку и беременных женщин с низкими доходами, и одиноких родителей, которые получают или не получают алименты, давно созрел. Поэтому, как только появилась возможность подать заявление на портале госуслуг, граждане этой возможностью стали активно пользоваться. Теперь при назначении выплат детально оценивается нуждаемость человека в поддержке. И для нас крайне важно, чтобы эта оценка учитывала все особенности жизненной ситуации, в которой человек оказался. Поэтому в заявлении есть необходимые поля, которые позволяют человеку показать особенности своей жизненной ситуации. Это важно для того, чтобы в дальнейшем, когда органы социальной защиты начнут проверять нуждаемость человека, они понимали, на что именно в отношении конкретного заявителя нужно обратить внимание. Все основные сведения для выплаты будут получены без участия человека. Но некоторые справки нужно будет предоставить самостоятельно. Дополнительные документы требуются только в редких случаях, список ситуаций небольшой. И направлен такой сбор только на одно: обеспечить учет всех нюансов жизненной ситуации человека, назначить ему помощь", - подчеркивает Ольга Баталина.

Замминистра при этом отмечает, что процесс обмена информацией между различными ведомствами сейчас налажен. Так, все данные о доходах Пенсионный фонд России получает от Федеральной налоговой службы и системы социального обеспечения. Сведения об имуществе - из Росреестра и ГИБДД. Сведения, характеризующие жизненную ситуацию, поступают из реестра ЗАГС, от органов опеки, ФСИН. Если возбуждено исполнительное производство по уплате алиментов, то данные предоставляет Федеральная служба судебных приставов. "Комплексная оценка нуждаемости - это многофакторная модель, которая позволяет, с одной стороны, оценить уровень официального дохода человека, с другой стороны, оценить объем имеющегося в его распоряжении имущества - движимого и недвижимого. Наличие квартир и машин требует, как минимум, уплаты налогов с этого имущества, их содержания, оплаты жилищно-коммунальных услуг, проведения необходимых технических осмотров, заправки автомобиля, страхования. Помимо этого, комплексная оценка нуждаемости позволяет оценить, насколько сам человек использует свой трудовой потенциал, то есть какие усилия он предпринимает для того, чтобы уровень доходов в его семье был не ниже прожиточного минимума", - поясняет Баталина.

По словам Баталиной, сложнее всего работать с таким критерием, как правило нулевого дохода. "Если за расчетный период, который равен году, Федеральная налоговая служба сообщает, что никаких доходов от трудовой, предпринимательской, иной приносящей доходы деятельности человек не имел, то требуется пояснить - почему. И здесь в комплексной оценке нуждаемости предусмотрен очень широкий спектр жизненных ситуаций, которые принимаются во внимание государством как объективная причина отсутствия заработка. Например, уход за ребенком до 3 лет - это объективная причина не иметь заработка. Уход за пожилым человеком старше 80 лет, если этот уход официально оформлен, или за ребенком-инвалидом и инвалидом-взрослым - это тоже уважительная причина. Регистрация и поиск работы в службе занятости в течение 6 месяцев - это объективная причина. Такой причиной является и отбывание наказания в местах лишения свободы, прохождение длительного лечения, служба в армии и т.д. При этом если родитель является единственным в отношении ребенка, то правило нулевого дохода к нему не применяется. Один из родителей в многодетной семье тоже может по уважительным причинам не иметь доходов. И если человек, не имея никаких официальных доходов, 10 месяцев из 12-ти в году может объяснить вот такими причинами, то выплаты ему будут назначены", - поясняет Ольга Баталина. Если человек не прошел "правило нулевого дохода", то ему предложат помощь в трудоустройстве или социальный контракт.

Про социальный контракт

Социальный контракт - это новые возможности для активной занятости: трудоустройства, открытия собственного дела, для начала работы в качестве самозанятого, даже занятия личным подсобным хозяйством. Эта программа с нынешнего года активно работает во всех регионах страны. На 1 июля 2021 года в России заключено более 120 тысяч социальных контрактов.

"В 2021 году все регионы, за исключением Москвы, которая реализует социальный контракт за счет средств регионального бюджета, получили федеральные средства на развитие программы. Выделено 26,3 миллиарда рублей. Соцконтракт позволяет человеку не просто поддержать свое текущее финансовое положение, но главное сформировать внутри семьи дополнительный источник дохода. За счет чего? У социального контракта четыре основных направления использования. Первое направление связано с содействием занятости. Задача социального контракта помочь семье с детьми найти работу в том месте, где семья живет. Если для этого необходимо пройти переобучение или повышение квалификации, то за счет средств социального контракта такая образовательная программа будет оплачена. При этом человеку необходимо будет зарегистрироваться в службе занятости, разместить свое портфолио на федеральном портале "Работа в России". Но помимо тех возможностей, который предоставляет служба занятости, получатель социального контракта будет иметь еще и дополнительную финансовую поддержку. После заключения социального контракта он получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. А самое главное, что после того, как человек найдет работу, он в течение трех месяцев получит еще три выплаты в размере прожиточного минимума трудоспособного гражданина для дополнительной финансовой поддержки на старте своей трудовой деятельности", - поясняет Баталина.

В Минтруде считают, что возможность получить дополнительные выплаты будет стимулировать россиян быстрее находить работу.

Еще одно направление использования социального контракта - это индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Если, например, в маленьком городе или сельской местности нет организованной занятости, подходящей по профилю образования человека, но есть желание реализоваться, то здесь как раз и поможет социальный контракт. "На мой взгляд, самозанятость - одно из самых эффективных с точки зрения достижения конечного результата направлений. Как это работает? Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую. Кто-то сможет приобрести парикмахерское оборудование. Люди, живущие в сельской местности, на эти средства смогут приобрести скот, птицу. Или построить теплицы, обустроить пасеку, приобрести технику для сельхозобработки", - уточняет Ольга Баталина.

Еще один блок федеральной поддержки в рамках социального контракта - новый, он появился в этом году. Это поддержка личного подсобного хозяйства. "В сельской местности нередко бывает так, что семья обладает значительным земельным участком в частном доме, и могла бы разводить скот или птицу, или выращивать овощи. Но не имеет на это средств. Поддержка развития личного подсобного хозяйства предполагает получение средств в размере 100 тысяч рублей. Обязательное условие - регистрация в качестве самозанятого", - добавляет замминистра. И еще одно направление соцконтракта - это поддержка семей в трудной жизненной ситуации. "Если мы видим, что оба родителя трудоустроены, имеют официальный доход, но совокупный доход семьи не высок - в пересчете на члена семьи он не превышает одного прожиточного минимума, то есть возможность поддержать такую семью текущими выплатами в течение полугода. На дополнительные выплаты они смогут купить, например, нужную бытовую технику, одежду, обувь, собрать детей в школу", - добавляет Баталина.

Как получить социальный контракт? Семья должна подать заявление в органы социальной защиты, указать сведения о получаемых за предыдущие три месяца доходах. Если доходы ниже величины прожиточного минимума, то семья может претендовать на получение социального контракта. "Дальше многое будет зависеть от того, насколько человек будет активен в разработке условий социального контракта. Дело в том, что к социальному контракту прикладывается программа социальной адаптации. Это и есть пошаговый план действий, которые необходимо совершить конкретной семье для того, чтобы этот дополнительный источник дохода был сформирован. Скажем, если семья планирует открывать свое небольшое дело, то орган социальной защиты с привлечением центров поддержки малого предпринимательства поможет сформировать бизнес-план, в котором будет подробно описано, что конкретно планируется закупить, какая поддержка нужна будет в сбыте продукции, как этот сбыт будет организован. Причем, помимо получения средств под конкретные мероприятия этой программы, семье так же может быть оказана помощь в прохождении диспансеризации, в устройстве детей в детский сад. Или помощь в уходе за пожилыми родственниками, если это является препятствием для занятости конкретного человека. При необходимости окажут содействие в прохождении лечения. Проверят, все ли положенные выплаты семья получает и если нет, то помогут оформить", - уточняет Ольга Баталина.