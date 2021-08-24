Александр Мажуга: Выпускники вузов должны иметь опыт исследовательской работы

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что программа "Приоритет-2030" позволит вывести высшее образование в России на новый уровень, когда каждый выпускник будет обладать не только фундаментальными знаниями, но и необходимым опытом исследовательской работы.

"Подготовка квалифицированных специалистов, которые способны эффективно решать задачи развития, должна включать не только освоение учебной программы, но и активную научно-исследовательскую деятельность, - сказал он. - Достичь этого поможет реализация "Приоритета-2030". О намерении принять участие в программе и получить гранты на развитие заявили более 190 университетов из всех регионов России, а к участию в отборе допущены 187".

Проявленный интерес к проекту подтверждает, что высшая школа готова расширять всесторонние научные исследования, а также разрабатывать востребованные технологии и поддерживать конкурентоспособный уровень выпускаемых специалистов, считает ученый. За каждой заявкой стоит консорциум из 4-5 организаций. По словам Мажуги, это означает, что в процессе реализации программы создается общее научно-образовательное пространство, где объединяются силы науки и высшего образования, технологий и инноваций.

После изучения заявок по итогам отбора не менее 100 консорциумов получат из федерального бюджета гранты на развитие и реализацию проектов.

Эксперт по молодежным вопросам Мария Иванова отметила, что программа "Приоритет -2030" поможет разработать проекты для экономического развития регионов: "Одна из целей программы - формирование пула университетов - лидеров в создании новых технологий и разработок, которые можно внедрить в экономическую и социальную сферы. Разработки вузов должны учитывать запросы регионов".

Не менее важно обратить внимание и на то, что реализация "Приоритета-2030" поможет развитию региональной науки. "За счет широкой географии эта программа поддержит сбалансированное и продуманное развитие научных проектов по всей России", - считает менеджер Александр Васильев.