Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко

Алжир разрывает дипломатические отношения с Королевством Марокко. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Рамтан Ламамра. Алжирские власти обвиняют Рабат во "враждебных действиях".

"Марокканское королевство никогда не прекращало враждебных действий против Алжира", - заявил Ламамра в ходе пресс-конференции, транслировавшейся национальным телевидением. Прекращение дипломатических отношений вступит в силу со вторника, но консульства продолжат работать, уточнил министр.

На прошлой неделе Алжир заявил, что мощные лесные пожары в стране были спровоцированы группой лиц, которая, по убеждению алжирских властей, пользуется поддержкой со стороны Марокко. Напомним, что Марокко и Алжир последние десятилетия находятся в напряженных отношениях, в основном из-за вопроса о принадлежности территорий Западной Сахары, а сухопутная граница между двумя странами закрыта с 1994 года.