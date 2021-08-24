Анна Кузнецова назвала причины гибели детей

Действия преступников, дорожно-транспортные происшествия и суициды. О главных факторах гибели детей рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Три основных фактора риска, из-за которых у нас гибнут дети: на первом месте - это действия преступников (50,2 процента), на втором месте - ДТП (16,9 процента), на третьем - суициды (12,2 процента). Далее по нисходящей - в 8% случаев - причиной гибели становятся пожары", - заявила она на XVII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

По данным Кузнецовой, жизни детей также уносят происшествия на воде, железной дороге и падение из окон (чуть более двух процентов).

Сейчас, сообщила уполномоченный, в пяти регионах России апробируется концепция комплексной безопасности детей: есть нормативная база, выделены средства, ведомства, которые отвечают за безопасность детей и участвуют в создании федеральной стратегии детской безопасности. "Мы уже провели несколько первых совещаний, и сегодня на нашей встрече нашей задачей является создание и выработка предложений к этой программе", - цитирует омбудсмена Интерфакс.

Организация детского досуга "имеет непосредственное отношение к детской безопасности", считает уполномоченный: "Мы видим эту печальную статистику, которая говорит о том, что чем меньше заняты дети - тем выше риск различных трагических случаев с ними". Поэтому региональные омбудсмены предлагают построить в федеральных округах круглогодичные организаций детского отдыха и оздоровления, что обеспечит стопроцентную занятость детей в летний период.