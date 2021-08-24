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24.08.2021 20:30
Рубрика: Власть

Апатридам в России начнут выдавать документы сроком на 10 лет

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Апатриды - физические лица без гражданства - смогут получать в России абсолютно новый документ: временное удостоверение личности. Оно будет действовать целых 10 лет, а выглядеть ничем не хуже внедряемых сейчас среди первых россиян электронных паспортов. Получить новый документ и десятилетие находиться в нашей стране на легальных основаниях смогут те, кому попросту некуда ехать.
Для получения нового документа лицам без гражданства придется обязательно прийти в отдел полиции лично. Фото: Александр Корольков Для получения нового документа лицам без гражданства придется обязательно прийти в отдел полиции лично. Фото: Александр Корольков
Для получения нового документа лицам без гражданства придется обязательно прийти в отдел полиции лично. Фото: Александр Корольков

"Временное удостоверение личности лица без гражданства в России выдается лицу без гражданства в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность... и в случае отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из РФ при наличии у него вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на временное или постоянное проживание на территории иностранного государства", - говорится в федеральном законе от 24 февраля 2021 года (вчера вступил в силу).

Фото: iStock
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Уточняется, что по истечении 10-летнего срока, а также в случае порчи, утраты документа или обнаружения в нем ошибок удостоверение подлежит замене. Также отмечается, что в электронном виде документ оформить нельзя - обязательно присутствие лица.

Зато сам документ всеми современными электронными примочками похвастать сможет. Удостоверение личности для апатридов будет выглядеть как карточка с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного изображения лица человека и электронного изображения папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодных для его идентификации). На карте также будут ФИО владельца, дата, место рождения и пол.

Оговариваются и случаи, при которых новый документ будет аннулирован. Так, если апатрид получит зарубежное гражданство или будет установлено государство, готовое его принять, удостоверение потеряет силу.

По данным МВД, в России находятся более 5 тысяч лиц с неурегулированным правовым статусом и не имеющих доку- мента, удостоверяющего личность 

По данным МВД России, в стране сейчас находятся более 5 тысяч лиц с неурегулированным правовым статусом и не имеющих документа, удостоверяющего личность. Становятся такими лицами, к примеру, освобожденные из колоний лица без документов, которых невозможно депортировать ввиду отсутствия у них хоть какого-то гражданства.

Некоторым скоро на выход

В МВД России напомнили, что у иностранных гостей осталось чуть более месяца на то, чтобы легализовать свое присутствие в нашей стране. Дело в том, что "ковидные послабления" закончатся 30 сентября этого года. И уже с 1 октября все нарушители миграционного режима могут быть выдворены за пределы РФ.

В пресс-центре МВД России рассказали, что Указом президента РФ от 15 июня 2021 г. N 364 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" иностранцам, прибывшим в Россию в период до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в РФ, предоставлена возможность до 30 сентября 2021-го обратиться в территориальные органы МВД с заявлением об урегулировании правового положения.

"Также с 1 октября 2021 года прекращает свое действие введенный данным указом временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, мер по принудительному удалению за пределы России, с последующим установлением запрета на повторный въезд, а также решений о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, неразрешении въезда, сокращении срока временного пребывания", - уточнили в полицейском ведомстве.

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МВД России в связи с приближением окончания срока действия обозначенных норм, предотвращением очередей в миграционных центрах и территориальных органах МВД России рекомендует иностранным гражданам и лицам без гражданства обращаться за получением документов заблаговременно. А также выбирать время посещения в часы меньшей нагрузки - после полудня. К слову, это важное разъяснение, поскольку когда заканчивался предыдущий мораторий на выдворение иностранцев - 15 июня 2021 года, - в миграционные центры с ночи выстроились огромные очереди из мигрантов. Полиции тогда пришлось разъяснять, в каких случаях иностранцам не надо обращаться в подразделения МВД по вопросам миграции.

Это касается тех, кто по состоянию на 16 июня 2021 года имел действительные визы, документы с проставленными отметками о разрешенном сроке пребывания или подтверждающие временное либо постоянное проживание в РФ. Могут продолжить на законных основаниях находиться в нашей стране и те иностранцы, у которых окончание сроков временного пребывания приходилось на период после 15 марта 2020-го и "течение этих сроков было приостановлено без необходимости обращения в территориальные органы МВД России".

Также обратиться в МВД придется иностранцам, прибывшим в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющим законных оснований для пребывания.

"В случае обращения иностранных граждан с таким заявлением к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы России и установлением запрета на въезд в РФ", - заверили в МВД России.

Отмечается, что иностранцы, которые урегулировали свой правовой статус, смогут обратиться в органы МВД "по вопросу оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в РФ". Тем же, кто не пожелает урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы нашей страны в период до 30 сентября 2021 года.

Подготовил Иван Петров

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