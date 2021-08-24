Белый дом опубликует отчет спецслужб США о происхождении коронавируса

Администрация США опубликует доклад о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в ближайшие дни. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отчет американских спецслужб будет готов 24 августа. Первым с ним ознакомится глава государства Джо Байден. Позднее может быть обнародована версия для всех.

"Обычно уходит несколько дней, если не больше, на то, чтобы подготовить рассекреченную версию, чтобы представить ее общественности. Так что у меня нет четкой даты, но я думаю, что это будет через пару или несколько дней", - подчеркнула Псаки. Она не смогла сказать, в какой именно форме будет представлена эта рассекреченная версия.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американская разведка после двух месяцев расследования причин появления коронавируса все еще не может определиться, был ли коронавирус разработан в лаборатории или сформировался естественным путем. Источник, знакомый с ходом расследования, отметил, что в нынешней версии доклада "нет ничего из ряда вон выходящего".

В конце мая президент США Джо Байден поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных по SARS-CoV-2 и подготовить новый отчет, напоминает ТАСС.