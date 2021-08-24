Международный
военно-технический
форум армия-2021
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
24.08.2021 15:56
Текст: Алексей Моисеев

БМП-3 с "Бережком" показали на форуме "Армия-2021"

Боевые машины пехоты холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" - постоянные участники Международных военно-технических форумов "Армия".

В этом году на выставке представлена новая версия БМП-3, у которой взамен "тройчатки" - башни со 100-мм нарезной пушкой-пусковой установкой 2А70, 30-мм 2А72 и 7,62-мм ПКТ - установлено боевое отделение, которое ранее более привычно было видеть на бронетехнике ранних поколений.

Речь идет о БО5Я01, также известном как "Бережок" "Конструкторского бюро приборостроения" имени академика А.Г. Шипунова. Оно, в свою очередь, вооружено 30-мм орудием 2А42 с боекомплектом 500 выстрелов, 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30, для которого имеется три сотни боеприпасов, и 7,62-мм пулеметом Калашникова с двумя тысячами патронов.

"Тридцатка" может поражать бронебойными снарядами цели на дистанции 2000 метров, осколочно-фугасными - до 4000 метров, гранатомет бьет на дальность от 1700 до 2100 метров.

Для борьбы с различными бронированными целями, в том числе основными боевыми танками, имеется знаменитый противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э".

Четыре готовых к применению ПТУР в контейнерах размещаются с двух сторон башни в защищенных пусковых установках. В зависимости от модификации ракет возможно поражение противника, находящегося на расстоянии от 150 до 5500-8000 метров.

Фото: Алексей Моисеев
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Причем используются варианты как с тандемными кумулятивными боевыми частями, способными пробивать до 1300 мм брони за динамической защитой, так и с фугасными и термобарическими боеголовками, уничтожающими хорошо защищенные объекты и воздушные цели. Система управления огнем позволяет задействовать это оружие в любое время суток.

Машина имеет хорошую подвижность. По шоссе она разгоняется до 70 км/ч, по сухой грунтовой дороге - до 55 км/ч и до 10 км/ч на плаву.

Как отмечалось на "Армии-2021", эта модификации предназначена прежде всего для иностранных заказчиков.

Фото: Алексей Моисеев
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