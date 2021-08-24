ЦБ планирует разрешить проводить платежи всем компаниям

Как уточнил на пресс-конференции зампред Банка России Владимир Чистюхин, в приоритетном порядке предлагается дать право проводить платежи клиентов другим финансовым организациям, не только банкам: то есть МФО, ломбардам, страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям. Нефинансовые компании, в том числе розничные торговые сети и крупные интернет-поисковики, по словам Чистюхина, тоже проявляли интерес к оказанию платежных услуг.

Речь идет о том, что компании смогут инициировать переводы с банковских счетов клиентов, а также сами смогут делать переводы, принимать деньги в безналичной форме, открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса.

Для этого компании будут получать статус небанковского поставщика платежных услуг (НППУ). Для потребителя это фактически будет означать возможность и оформлять, и оплачивать услуги компании в одном месте, в формате "одного окна" (например, в мобильном приложении). Как следует из слов Чистюхина, в ЦБ рассчитывают, что благодаря сокращению участников платежного процесса, может снизиться и размер комиссий за получаемые услуги (в цепочке эквайринга - безналичной оплаты - станет меньше звеньев).

Для получения статуса НППУ нужно будет соблюдать требования по стоимости чистых активов и антиотмывочное законодательство. Банк России будет вести реестр НППУ и осуществлять надзор за их работой.

Новация в перспективе поможет перейти к регулированию по видам деятельности: финансовые организации смогут работать по новым направлениям без создания отдельного юрлица, указывают в ЦБ. Замечания и требования к докладу ЦБ будет принимать до 1 октября. Сами изменения в регулировании, по словам Чистюхина, могут пройти в течение ближайших пяти-семи лет, но эти сроки могут и поменяться.