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24.08.2021 16:21
Рубрика: Экономика

ЦБ планирует разрешить проводить платежи всем компаниям

Текст: Роман Маркелов
Банк России может разрешить оказывать платежные услуги максимально широкому кругу компаний, следует из опубликованного регулятором консультативного доклада "Совмещение видов деятельности на финансовом рынке". Сейчас это могут делать только банки. Предполагается, что новая мера повысит удобство клиентов и снизит их издержки.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как уточнил на пресс-конференции зампред Банка России Владимир Чистюхин, в приоритетном порядке предлагается дать право проводить платежи клиентов другим финансовым организациям, не только банкам: то есть МФО, ломбардам, страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям. Нефинансовые компании, в том числе розничные торговые сети и крупные интернет-поисковики, по словам Чистюхина, тоже проявляли интерес к оказанию платежных услуг.

Фото: iStock
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Речь идет о том, что компании смогут инициировать переводы с банковских счетов клиентов, а также сами смогут делать переводы, принимать деньги в безналичной форме, открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса.

Для этого компании будут получать статус небанковского поставщика платежных услуг (НППУ). Для потребителя это фактически будет означать возможность и оформлять, и оплачивать услуги компании в одном месте, в формате "одного окна" (например, в мобильном приложении). Как следует из слов Чистюхина, в ЦБ рассчитывают, что благодаря сокращению участников платежного процесса, может снизиться и размер комиссий за получаемые услуги (в цепочке эквайринга - безналичной оплаты - станет меньше звеньев).

Для получения статуса НППУ нужно будет соблюдать требования по стоимости чистых активов и антиотмывочное законодательство. Банк России будет вести реестр НППУ и осуществлять надзор за их работой.

Новация в перспективе поможет перейти к регулированию по видам деятельности: финансовые организации смогут работать по новым направлениям без создания отдельного юрлица, указывают в ЦБ. Замечания и требования к докладу ЦБ будет принимать до 1 октября. Сами изменения в регулировании, по словам Чистюхина, могут пройти в течение ближайших пяти-семи лет, но эти сроки могут и поменяться.

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