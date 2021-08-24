ЦБ предложил ограничить время сбоев в работе банковских приложений

Центробанк предложил ограничить двумя часами допустимое время, в течение которого из-за сбоя могут не работать банковские приложения и другие сервисы. Соответствующая инициатива содержится в проекте положения, опубликованном на сайте регулятора.

К процессам, которые могут быть недоступны в течение двух часов, ЦБ отнес действия со вкладами, переводами, банковскими счетами, операциями на финансовыми рынками и онлайн-сервисами дистанционного обслуживания.

Предполагается, что крупные банки (с активами более 500 млрд рублей) должны будут восстанавливать процессы, связанные с размещением и обновлением биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), в течение получаса. Кроме того, они должны будут моделировать компьютерные атаки и проводить учения по их предотвращению.

О сбоях и принятых мерах кредитные организации должны будут оповещать ЦБ. Информировать регулятор придется и о планируемых мероприятиях, связанных со сбоями, включая выпуск пресс-релизов, проведение пресс-конференций.