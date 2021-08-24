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24.08.2021 04:33
Рубрика: В мире

Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

Черногория из-за ухудшения эпидситуации в стране ужесточила правила въезда для иностранных граждан.

Фото: iStock
Болгария упростила условия въезда для российских туристов

С 24 августа всем иностранцам, в том числе и россиянам, необходимо предъявить один из документов: отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа), сертификат о прививке ("Спутник V" подходит) или справку о перенесенном заболевании (должно пройти не менее 14 дней с момента выздоровления). При отсутствии документа прибывшего направят на двухнедельный карантин.

Ранее граждане многих стран могли приезжать в Черногорию без всяких справок, тестов и прочих ограничений. В результате число иностранных туристов этим летом почти достигло уровня рекордного 2019 года.

В то же время количество инфицированных на 100 тысяч населения сейчас самое высокое в Европе. Кривая заражения COVID-19 поползла вверх со второй половины июля. А 22 августа за сутки выявили более 600 человек с коронавирусом. Стоит напомнить, что прямое авиасообщение с Черногорией Россия так и не возобновила. Попасть туда можно только через третьи страны, пишет РБК.

В мире Европа Черногория Пандемия коронавируса COVID-19

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