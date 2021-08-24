ЦИК даст разъяснения по участию иноагентов в выборах

Центризбирком в ближайшее время даст рекомендации по участию иностранных агентов в избирательных процедурах, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"В ближайшее время, поскольку у нас в соответствии с законом появились иностранные агенты, и мы в части, которая будет касаться выборов, на основании принятого закона, информации от минюста, такие разъяснения подготовим и дадим​", - сказала она на заседании комиссии во вторник.

Памфилова уточнила, что речь пойдет о различных аспектах избирательного процесса - "кто может быть наблюдателем, по СМИ, и так далее".

Напомним, на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрирован кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функцию иностранного агента. Соответствующая отметка будет сделана в бюллетенях для голосования по партийным спискам в графе партии "Яблоко". Кроме того, 18 августа минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Голос", основной вид деятельности которого - мониторинг выборов. Двумя днями позже в реестр СМИ-иностранных агентов были внесены телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семеро журналистов.

Добавим, что закон о физицах-иностранных агентах не лишает их и связанных с ними граждан избирательных прав, но обязывает таковых указывать свой статус на всех этапах избирательного процесса - от заявления о согласии баллотироваться до избирательного бюллетеня.