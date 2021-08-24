Центральная избирательная комиссия РФ 19 августа 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Гражданская Платформа", кандидата Стаценко В.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "Стаценко Виктор Владимирович" заменяются словами "Чарков Геннадий Сергеевич"); кандидата Филиппова Е.Г. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "Филиппов Евгений Геннадьевич" заменяются словами "Анварбек Кайржанович");

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ", кандидата Саая Ирину Начин-ооловну (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "Саая Ирина Начин-ооловна, Сучков Павел Владимирович, Чесноков Владимир Васильевич" заменяются словами "Сучков Павел Владимирович, Чесноков Владимир Васильевич, Сегбе Сирена Барбый-ооловна".

Центральная избирательная комиссия РФ 20 августа 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидата Пимашкова П.И.;

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" кандидатов Елагина Д.Н., Запалова Н.Ю. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: исключаются слова: ", Запалов Николай Юрьевич").

Центральная избирательная комиссия РФ 20 августа 2021 года внесла изменение:

- в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА", зарегистрировав кандидата Капчука С.А. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "Балашенко Елена Валерьевна, Головченко Алексей Васильевич, Ковязин Андрей Владимирович" заменяются словами "Капчук Сергей Александрович (имелась судимость: часть 3 статьи 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации), Балашенко Елена Валерьевна, Головченко Алексей Васильевич").

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств по состоянию на 18 августа 2021 года

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" всего поступило 122 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 119 574 654,50 рубля, из них 111 927 363,78 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (50 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" всего поступило 49 322 500,00 рублей. Израсходовано средств - 5 989 417,64 рубля, из них 3 720 000,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (2 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" всего поступило 693 556 000,00 рублей. От юридических лиц (12) 213 520 000,00 рублей, от физических лиц (267) 130 036 000,00. Израсходовано - 200 949 078,15 рубля, из них 192 698 921,60 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (48 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей); возвращено средств 2 450 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" всего поступило 28 257 000,00 рублей. От юридических лиц 1 500 000,00 (1), от физических лиц (11) 8 805 000,00. Израсходовано средств - 22 189 885,90 рубля, из них 18 934 423,58 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (8 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей); возвращено средств 4 530 000,00 руб.

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" всего поступило 700 000 000,00 рублей, из них 350 000 000,00 рублей от юридических лиц (22). Израсходовано средств - 273 060 996,71 рубля, из них 271 762 692,71 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (18 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" всего поступило 208 750 000,00 рублей, из них от юридических лиц (2) 11 000 000,00 рублей, от физических лиц (7) 2 250 000,00 рублей. Израсходовано средств - 201 922 178,41 рубля, из них 168 192 987,69 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (75 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" всего поступило 37 500 600,00 рублей. Израсходовано средств - 30 267 635,32 рубля, из них 13 871 920,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (9 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" всего поступило 37 785 000,00 рублей. От юридических лиц (2) 37 565 000,00, от физических лиц 220 000,00 (1). Израсходовано средств - 35 745 972,41 рубля, из них 29 204 871,76 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (14 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ" всего поступило 44 424 750,00 рублей, из них от юридических лиц (1) 9 424 750,00 рублей. Израсходовано средств - 34 120 855,00 рублей, из них 33 000 000,00 рублей на проведение публичных предвыборных мероприятий (2 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей); возвращено средств - 10 424 750,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" всего поступило 1 300 000,00 рублей. Израсходовано средств - 529 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Гражданская Платформа" всего поступило 10 225 000,00 рублей. Израсходовано средств - 10 201 152,96 рубля, из них 9 888 170,96 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (3 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА" всего поступило 21 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 17 629 945,24 рубля, из них 16 498 636,36 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (5 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" всего поступило 3 619 560,00. От 1 юридического лица 460 000,00, от 1 физического лица 49 560,00 рублей. Израсходовано средств - 2 631 156,56 рубля, из них 500 000,00 рублей на агитацию через сетевые издания (1 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей); возвращено средств - 460 000,00 руб.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" всего поступило 57 870 000,00 рублей. Израсходовано средств - 55 607 202,00 рублей, из них 48 772 396,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (12 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ" всего поступило 1 502 760,00 рублей, из них от 1 юридического лица - 800 000,00 рублей, от 4 физических лиц - 460 000,00 рублей). Израсходовано средств - 1 057 160, 00 рублей. Из них возврат средств - 445 600,00 рублей.