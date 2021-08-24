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24.08.2021 09:03
Рубрика: Власть

Дебаты на "Первом" начались с вопросов демографии и безопасности

Текст: Галина Мисливская

Два раунда предвыборных дебатов прошли сегодня на "Первом канале".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и председателю Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максиму Шевченко ведущий Анатолий Кузичев задавал вопросы, касающиеся здравоохранения, демографии и социальной поддержки населения.

Оба представителя партий высказались за доступность бесплатных медицинских услуг всем россиянам и широкую добровольную вакцинацию от коронавируса. Жириновский предложил финансировать здравоохранение напрямую из бюджета, минуя Фонд обязательного медицинского страхования. Шевченко уверен, что для успешного проведения прививочной кампании и победы над ковидом, все профильные анализы должно оплачивать государство, а не сами пациенты.

Кроме ответа на тематические вопросы, участники первых дебатов успели обменяться личными упреками и поспорить о сменяемости власти. Так, Шевченко считает, что нынешнее поколение политиков кормит народ одними обещаниями и потому должно уйти. Жириновской возразил, что богаты и благополучны те страны, где власть стабильна, а не меняется полностью раз в несколько лет.

Второй раунд дебатов на "Первом" обошелся без перехода на личности - в нем сошлись представители близких по взглядам Партии роста и "Новых людей". Темой дискуссии стала внешняя политика в сфере обороны и безопасности, а также объединение общества на основе патриотизма.

По мнению председателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева, Россия укрепит свои позиции в мире, если помимо экспорта привычных товаров (энергоносителей и вооружений) будет транслировать вовне свои гуманистические и культурные ценности, как это было, например, в ходе Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ирина Миронова, один из лидеров федерального списка Партии роста, считает, что безопасность - это прежде всего защита собственного населения от различных угроз и чрезвычайных ситуаций - стихийных бедствий, эпидемий и прочего, а все остальное - защита комфорта власти. В Партии роста также выступают за отмену всеобщей воинской обязанности, а "Новые люди" уверены, что армия должна сочетать призыв со службой по контракту и давать военным полезные в современном мире знания.

При этом оба участника дебатов высказались за расширение диалога общества и власти по всем актуальным вопросам - росту цен, вакцинации от коронавируса, пенсионному возрасту, состоянию медицины, налогам и так далее.

В средине дня дискуссии продолжатся на федеральных радиоканалах: в 13:00 на "Маяке" встретятся ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ, а в 14:00 на "Вести ФМ" о судьбах Родины поспорят представители "Коммунистов России", РПСС и "Зеленой альтернативы".

Напомним, очередность участия партий в предвыборных дебатах на прошлой неделе была определена в Центризбиркоме с помощью жеребьевки. До 16 сентября включительно (кроме выходных) они будут встречаться в эфире пяти федеральных телеканалов и трех радиостанций.

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