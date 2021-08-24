Депутат ГД Ирина Белых: Правила зачисления в вузы нуждаются в модернизации

Правила зачисления в высшие учебные заведения России требуют модернизации, считает депутат Государственной думы Ирина Белых. Во вторую волну зачислений у абитуриентов должно быть больше времени на принятие окончательного решения о поступлении, а не 72 часа, как это требуется сейчас.

- Совершенно недопустимо, что поступление становится своего рода лотерей, когда абитуриент не имеет возможности и времени сделать осознанный выбор учебного заведения, - сказала Ирина Белых. - Правила зачисления должны быть понятны, прозрачны, учитывать интересы абитуриентов, а не создавать ненужный ажиотаж.

В новом учебном году Белых планирует встретиться с выпускниками, их родителями, чтобы выслушать и обсудить их позицию. И в дальнейшем донести мнение родительского сообщества до представителей профильных министерств и ведомств в целях модернизации правил зачисления в вузы.

Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил скорректировать систему поступления в вузы, сделать ее более щадящей для абитуриентов. По его словам, зачисление абитуриентов до шести часов того же дня создало "ненужную обстановку в выборе университета и напряжение".

Кандидат от партии РПСС Евгений Серафонтов на протяжении всей кампании последовательно критикует нынешнюю систему образования и ЕГЭ, а также требует возвращения к "советским стандартам". "Мало того, что сейчас в школах дают не систему знаний, а какую-то кашу, так еще и само поступление в вузы превратили в квест. У вас есть 72 часа - и делайте, что хотите. Безусловно, это недопустимо. Но неужели учитель математики считает, что необходимы лишь точечные изменения? Но начать можно хотя бы с этого", - сказал он.

Дмитрий Макаренко из партии "Новые люди" также выступает за отмену тестовой системы оценки знаний в школах, а, следовательно, ЕГЭ. Безусловно, министерству образования стоит прислушаться к критике со стороны всех кандидатов, которые представляют мнение самых разных слоев населения.