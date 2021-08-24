Депутат назвал способ борьбы с подменой телефонных номеров

Степень ответственности для телефонных мошенников, которые используют подмену номеров, должна стать предметом дискуссии. Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, комментируя инициативу Общероссийского народного фронта.

Ранее стало известно, что ОНФ направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров.

"Бороться с подменными номерами нужно... Что касается ответственности за сам процесс подмены - да, наверное, стоит это обсудить. Конечно же, это делается не ради забавы, а в основном для совершения противоправных действий", - сказал Боярский RT.

По словам депутата, особенное беспокойство вызывает подмена номеров, которая происходит за границей, откуда в основном и идут мошеннические звонки.

"Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например, 499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечем на корню. Это то, что уже сейчас готовится к реализации", - пояснил он.