Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Неизвестный мужчина облил бывшего президента Украины Петра Порошенко зеленкой. Инцидент произошел в центре Киева, недалеко от входа в метро Крещатик, уточняет портал Strana.ua.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале портала видно, что часть зеленки попала на лицо Порошенко и его левый глаз. Экс-президент вынужден был обратиться к находившимся рядом сотрудникам полиции, после чего сел к ним в служебный автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Немногим позже в Сети появилось видео, на котором сотрудники киевской полиции ведут в отделение мужчину, предположительно совершившего нападение на Порошенко. Личность задержанного устанавливается.