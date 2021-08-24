Эксперты назвали блокчейн, используемый в онлайн-голосовании, безальтернативным путем развития

По результатам исследования, проведенного компанией Deloitte, большинство руководителей на мировом финансовом рынке уверены: технологии блокчейн стали неотделимой частью индустрии.

В российской столице эта технология применяется не первый год. Например, в системе дистанционного электронного голосования.

Большинство финансовых руководителей опасаются: если их организации не внедрят блокчейн, то потеряют конкурентное преимущество. В финансовом секторе блокчейн упрощает платежи, поэтому банкиры ему доверяют. По их словам, блокчейн безопасен. Можно опять же вспомнить онлайн-выборы. Систему дистанционного голосования невозможно взломать.

- Участие в эре цифровых активов - не опция, а неизбежность, - отмечают эксперты Deloitte. - Руководителям остается только решить, когда и как их организации начнут использовать цифровые активы и новую глобальную финансовую инфраструктуру.

Опрос проводился среди 1280 руководителей высшего звена и практикующих специалистов разных стран.