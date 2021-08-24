Эксперты оценили развитие рынка газомоторного топлива по регионам

Аналитики компании "Газпром газомоторное топливо" опубликовали итоги крупнейшего исследования рынка газомоторного топлива в России. Его цель - составить объективную оценку того, насколько успешно природный газ (метан) применяется в качестве моторного топлива в разных субъектах Российской Федерации.

Основной вывод оказался весьма оптимистичным - цифры показывают, что начальный этап формирования рынка газомоторного топлива в нашей стране успешно завершен. В регионах создана минимальная необходимая инфраструктура для дальнейшего развития отрасли, у местных властей и бизнеса, как правило, есть полное понимание преимуществ этой программы и ее перспектив. По словам независимых экспертов, переход на газомоторное топливо выгоден во многих аспектах. Подсчитано, например, что владельцы такого транспорта тратят денег на топливо примерно в три раза меньше, чем обладатели дизельных и бензиновых авто. А выбросы вредных веществ сокращаются до десяти раз. Согласно новому исследованию группы экспертов, более активный переход общественного транспорта и коммунальной техники на газомоторное топливо позволит сократить смертность населения страны из-за загрязнения атмосферы , а экономические издержки могут сократиться на 152,3 миллиарда рублей ежегодно.

Более того, как отмечают эксперты, развитие рынка газомоторного топлива в нашей стране имеет высокую социальную значимость, являясь важной частью работы ПАО "Газпром" по газификации регионов. При этом наша страна, обладая огромными запасами природного газа, вполне способна стать мировым лидером по использованию этого вида топлива. Оценка регионов проводилась по семи ключевым показателям: объем потребления природного газа в качестве моторного топлива, развитость газозаправочной инфраструктуры, автопарк на метане, действующие региональные меры поддержки рынка, динамика потребления газомоторного топлива, эффективность использования газозаправочной инфраструктуры, а также исполнение индикаторов подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" государственной программы "Развитие энергетики". В результате первое место по уровню развития рынка заняла Ростовская область, набрав 87,5 балла. Ключевым фактором успеха в регионе стал баланс между вводом новых газовых заправок и приростом автопарка на метане, а также активная позиция органов власти Ростовской области, отметили аналитики.

В топ-5 также вошли Татарстан, Ставропольский край, Краснодарский край и Нижегородская область. Несмотря на такой сдерживающий фактор, как плотная городская застройка, к лидерам приблизилась Северная столица. По итогам прошлого года Санкт-Петербург занимает шестое место, но газозаправочная инфраструктура здесь создается опережающими темпами. Нет сомнений, что город скоро войдет в топ регионов по всем основным показателям. "Часть регионов продолжают медлить в вопросах перехода на метан в качестве топлива, ссылаясь на недостаточность инфраструктуры, объемов потребления газа и т.д. Представленная в рейтинге аналитическая информация опровергает сомнения реальными примерами из практики регионов, имеющих разное географическое и экономическое положение. Рейтинг 2020 года служит основанием для дальнейшего ежегодного подведения итогов работы каждого участника этого важнейшего процесса", - резюмировал генеральный директор "Газпром газомоторное топливо" Тимур Соин.

Кстати

С полным рейтингом регионов можно ознакомиться на официальном сайте компании. В печатной версии рейтинга содержится не только информация о развитии рынка за 2020 год в 70 регионах и в целом по стране, но также обзор рынка за последние пять лет и исчерпывающие сведения о преимуществах метана как газомоторного топлива.