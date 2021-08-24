Эксперты рассказали, почему в магазинах стало больше белорусского сыра

Беларусь резко нарастила экспорт сыров в Россию. По итогам первого полугодия 2021 года, республика превысила плановые поставки почти в полтора раза (плюс 46,1%), рассказали "РГ" в Союзмолоке.

При этом сырое молоко для производства белорусского сыра может стоить примерно на 20% дешевле, чем в России. Связано это с нерыночными механизмами формирования цены на сырое молоко в республике, говорит генеральный директор Союзмолока Артем Белов. Соответственно, отпускные цены на белорусские сыры составляют чуть больше 300 рублей, а в России приближаются к 400 рублей за кг.

Такой резкий рост поставок белорусских сыров связан с наращиванием экспорта молочной сыворотки в Китай, пояснил Белов. В последние годы молочная сыворотка из отхода стала ценным сырьем для производства кондитерской продукции, используется в пищевой промышленности, в кормовых целях. А сыворотка - побочный продукт при производстве сыра. Россия давно является основным каналом сбыта белорусской молочной продукции, и республика всегда хотела диверсифицировать продажи. Но увеличив поставки сыворотки в Китай, в Беларуси вынуждены искать место на полке и для своего сыра.

"Резкий рост поставок белорусских сыров вызывает опасения, поскольку в России планируется к реализации большое количество крупных инвестиционных проектов. Общий объем прироста может достичь 200-250 тыс. тонн. Это примерно треть от тех объемов, которые производятся сейчас", - говорит Артем Белов.

По его словам, уже сейчас наблюдается увеличение складских запасов у российских производителей сыров - они выше на 15-18%, чем в тот же период прошлого года. Кроме того, Россия увеличивает экспорт молочной продукции. По итогам прошлого года Россия отправила за рубеж на 20% больше молочной, чем в 2019 году. В этом году динамика сохраняется. А сыр является одной из ключевых позиций в экспорте.

Ежегодно между российским и белорусским минсельхозом согласовываются балансы поставок. Но они носят рекомендательный характер. Эксперт считает необходимым сделать их обязательными к исполнению. "Чтобы они обеспечивали доходность и в производстве, и в переработке молока как в России, так и в Беларуси", - поясняет Артем Белов.

Вместе с тем, эксперт признает, что увеличение поставок белорусских сыров не сказывается на сегменте фермерских, ремесленных сыров. Белорусская продукция конкурирует с российскими сырами промышленного производства. А фермерские сыры выше по качеству - они на складах не залеживаются, и спрос растет, поясняет председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев считает, что российский потребитель ничего не потеряет от того, что белорусских сыров станет больше на прилавках наших магазинов. Белорусские и российские предприятия работают по единым техническим регламентам. Россельхознадзор регулярно проверяет белорусских производителей и останавливает поставки тех, кто не выполняет обязательные требования.

Потребитель будет, скорее, в выигрыше, поскольку получит более дешевый сыр стабильного качества известных и полюбившихся видов, считает заместитель председателя комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор "Petrova 5 Consulting" Марина Петрова.

По данным Белстата, с момента введения Россией продуктового эмбарго в 2014 году белорусские производители нарастили объемы поставок сыров с 98 тыс. тонн в 2013 году до 216 тыс. тонн в 2020 году. Таким образом, поставки сыров выросли более, чем в два раза, и рост продолжается.

По мнению Петровой, это можно объяснить тем, что белорусские сыры обладают оптимальным соотношением "цена-качество", а также имеют более стабильное качество по сравнению с российскими. Кроме того, российские потребители покупают их охотно, потому что не воспринимают их как импортные, скорее, как "родные" сыры постсоветского пространства.

"Между тем, в России повышается ключевая ставка ЦБ, вводится цифровая маркировка, и цены на сырое молоко остаются на высоком уровне. На этом фоне российские производители не могут предложить отечественным потребителям более низкую цену, и это работает против них. Также российским сырам не хватает качественного брендинга и продвижения, что на фоне не всегда стабильного качества приводит к потере позиций на рынке", - считает эксперт.